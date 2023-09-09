В Омской области началось строительство объекта для газификации северных районов

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Речь идет о строительстве газопровода-отвода от ГРС «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская».
Для всех населенных пунктов Большереченского района этот газоотвод является источником голубого топлива. Строительство объекта началось в соответствии с программой газоснабжения и газификации Омской области до 2025 года. Когда проект будет окончен, появится техническая возможность для подключения тысяч домов и десятков теплоисточников.
«При поддержке ПАО „Газпром“ началось строительство масштабного объекта — газопровода-отвода от ГРС „Андреевка“ Саргатского района до ГРС „Ингалы“ и ГРС „Большереченская“ Большереченского района. Протяженность составит 71 км. Газифицируем свыше 7 тысяч домовладений и 40 котельных в Большереченском районе», — отметил Виталий Хоценко.
Врио губернатора также отметил, что к концу 2025 года планируется протянуть газопровод еще дальше и обеспечить газом Знаменский и Тевризский районы области.