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В Омской области началось строительство объекта для газификации северных районов

В Омской области началось строительство объекта для газификации северных районов

9 сентября 2023, 04:50
Фото: 1MI
О старте масштабного проекта сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Речь идет о строительстве газопровода-отвода от ГРС «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская».

Для всех населенных пунктов Большереченского района этот газоотвод является источником голубого топлива. Строительство объекта началось в соответствии с программой газоснабжения и газификации Омской области до 2025 года. Когда проект будет окончен, появится техническая возможность для подключения тысяч домов и десятков теплоисточников.

«При поддержке ПАО „Газпром“ началось строительство масштабного объекта — газопровода-отвода от ГРС „Андреевка“ Саргатского района до ГРС „Ингалы“ и ГРС „Большереченская“ Большереченского района. Протяженность составит 71 км. Газифицируем свыше 7 тысяч домовладений и 40 котельных в Большереченском районе», — отметил Виталий Хоценко.

Врио губернатора также отметил, что к концу 2025 года планируется протянуть газопровод еще дальше и обеспечить газом Знаменский и Тевризский районы области.

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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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