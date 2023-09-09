В Омской области началось строительство объекта для газификации северных районов

Для всех населенных пунктов Большереченского района этот газоотвод является источником голубого топлива. Строительство объекта началось в соответствии с программой газоснабжения и газификации Омской области до 2025 года. Когда проект будет окончен, появится техническая возможность для подключения тысяч домов и десятков теплоисточников.