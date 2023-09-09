В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании

Замыкают рейтинг авиакомпании, которые совершили меньше 65% своевременных вылетов. В их числе Smartavia (62,5%), «Red Wings Airlines» (59,1%) и «Уральские авиалинии» (53,2%). Самой же «опаздывающей» стала «Якутия» — она совершила вовремя лишь 20% от общего числа вылетов.