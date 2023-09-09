В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Так самыми пунктуальными перевозчикам стали сразу четыре авиакомпании: «Uzbekistan airways», «КрасАвиа», «Ямал» и «NordStar». Вылеты их самолетов не задерживались ни разу за месяц, пассажиры всегда улетали вовремя.
На втором месте находится компания «Nordwind Airlines», которая выполнила без задержек 98% рейсов. На пять процентов ниже показатель у «Аэрофлота», регулярность его полетов составила 93,8%.
Сразу две авиакомпании делят четвертое место. «UTAIR» и «Россия» вовремя выполнении 91,3% полетов. В рамках 80% находится пять компаний, среди них: «Ikar» с показателем 88,9%, «UVTaero» — 85,7%, «Победа» и «Сибирь» — по 83,9%, «Qazaq Air» — 82,1%.
Замыкают рейтинг авиакомпании, которые совершили меньше 65% своевременных вылетов. В их числе Smartavia (62,5%), «Red Wings Airlines» (59,1%) и «Уральские авиалинии» (53,2%). Самой же «опаздывающей» стала «Якутия» — она совершила вовремя лишь 20% от общего числа вылетов.