В Омске из-за строительства домов для «Кварталов Драверта» пересадят 89 деревьев

Как раз при строительстве первой очереди жилья — четырех 17-этажных домов — «Бруснике» помешали деревья. Девелопер заявил, что они попадают в зону строительной площадки. Как сообщает на своей странице в соцсетях омская общественница Татьяна Пальшина, члены «зеленой комиссии» согласовали пересадку 89 деревьев (59 лип, 20 берез и 4 черемух). Деревья произрастают на части земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:000000:1418, 55:36:110101:2009, 55:36:110101:2217 — рядом со стройплощадкой и офисом «Брусники».