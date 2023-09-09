В Омске из-за строительства домов для «Кварталов Драверта» пересадят 89 деревьев

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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На последнее заседание «зеленой комиссии», которое состоялось в Омске в четверг, 7 сентября, заявился екатеринбургский застройщик «Брусника». Компания в рамках масштабного инвестпроекта возводит на Левобережье жилой комплекс «Кварталы Драверта».
Как раз при строительстве первой очереди жилья — четырех 17-этажных домов — «Бруснике» помешали деревья. Девелопер заявил, что они попадают в зону строительной площадки. Как сообщает на своей странице в соцсетях омская общественница Татьяна Пальшина, члены «зеленой комиссии» согласовали пересадку 89 деревьев (59 лип, 20 берез и 4 черемух). Деревья произрастают на части земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:000000:1418, 55:36:110101:2009, 55:36:110101:2217 — рядом со стройплощадкой и офисом «Брусники».
Земельные участки находятся в муниципальной собственности, застройщику они предоставлены в пользование. Однако пересадкой займется не девелопер, а представители городского УДХБ.
Напомним, что «Брусника» стала одним из трех иногородних застройщиков, которые реализуют в Омске масштабные инвестиционные проекты. В конце мая Город55 побывал на стройплощадке компании. Екатеринбургскому застройщику досталась территория в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской и 1-я Рыбачья. В первых четырех домах будет 570 квартир и 13 помещений ритейла:
Ранее Город55 рассказывал о еще одном решении, принятом на последнем заседании «зеленой комиссии». Предпринимателю Павлу Оркишу из-за строительства термального комплекса согласовали снос 23 деревьев и 645 кв. м поросли на территории Старозагородной рощи.