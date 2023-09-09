Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Иллюстрация

Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ

9 сентября 2023, 03:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский воздух снова подвержен рассеиванию вредных примесей

Режим неблагоприятных метеорологических условий на территории региона продлится до 11:00 сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. На территории региона снова наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Степень опасности явления — первая.

Отметим, что в летний период режим НМУ выявлялся на территории региона практически ежедневно. Особенно часто с середины июля по конец августа. В начале осени же сообщений о загрязнении воздуха стало меньше.

Напомним, что синоптики представляли данные о качестве атмосферного воздуха в июле 2023 года. Так во время исследований повышенный уровень загрязнения был выявлен в Советском и Кировском округах.

Ничего хорошего. Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Черное небо#Нму#Анастасия Баянова#Примеси#Примеси в воздухе
Подпишитесь
Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»
Сегодня, 06:09
Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину
Сегодня, 05:56
«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора
Сегодня, 04:05
Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
Вчера, 05:19
В Омске из-за строительства домов для «Кварталов Драверта» пересадят 89 деревьев
Сегодня, 05:30