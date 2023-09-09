Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. На территории региона снова наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Степень опасности явления — первая.
Отметим, что в летний период режим НМУ выявлялся на территории региона практически ежедневно. Особенно часто с середины июля по конец августа. В начале осени же сообщений о загрязнении воздуха стало меньше.
Напомним, что синоптики представляли данные о качестве атмосферного воздуха в июле 2023 года. Так во время исследований повышенный уровень загрязнения был выявлен в Советском и Кировском округах.