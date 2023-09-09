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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Ремонт Ленинградского моста, мошенники-миллионеры и русский «сьесс». Омск сегодня

Ремонт Ленинградского моста, мошенники-миллионеры и русский «сьесс». Омск сегодня

9 сентября 2023, 14:32
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Строительная готовность Ленинградского моста составляет 44%

Об этом сообщили в городской администрации. Подрядчик не отстает от графика и уже приступил к установке тротуарных плит, ограждения, освещения и нового асфальтобетонного покрытия проезжей части. Также отмечается, что после завершения работ на одной части моста будет закрыта вторая. На ремонт всего сооружения из бюджетов всех уровней выделено 1,9 млрд рублей.

Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину
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Новость №2. Телефонные мошенники атакуют омичей телефонными звонками и сообщениями в мессенджерах

С начала 2023 года правоохранительные органы зарегистрировали 4 550 хищений денежных средств такими путями. Так, например, 5 сентября врачу одного из омских медучреждений пришло сообщение в социальной сети. Обманными путями, ссылаясь на лжесотрудников ФСБ и Центробанка, аферистам удалось заставить женщину взять несколько кредитом и перевести на счета мошенников более 1,8 млн рублей.

127 преступлений за неделю. Телефонные мошенники украли у омичей 826,9 млн рублей
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Новость №3. На прилавках все чаще стали появляться русские аналоги иностранных брендов

В магазинах появились необычные бутылки шампуни или кондиционера для волос немецкой марки «Syoss». Обновленные баночки в одном из магазинов косметики заметил корреспондент Города55. Теперь продукция немецкой компании в России носит название «Сьесс». Однако несмотря на смену названия, упаковка, цветовая гамма, даже шрифт, используемый для написания названия остались без существенных изменений.

На прилавках омских магазинов появились шампуни «Сьесс» и «Шаума»
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Ленинградский мост#Санкции#Мошенники#Новости#Итоги дня#Ремонт моста#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Русский аналог
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