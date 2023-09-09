Ремонт Ленинградского моста, мошенники-миллионеры и русский «сьесс». Омск сегодня

Об этом сообщили в городской администрации. Подрядчик не отстает от графика и уже приступил к установке тротуарных плит, ограждения, освещения и нового асфальтобетонного покрытия проезжей части. Также отмечается, что после завершения работ на одной части моста будет закрыта вторая. На ремонт всего сооружения из бюджетов всех уровней выделено 1,9 млрд рублей.