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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 10:18

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Посмертно награжден. В Омске простились с погибшим бойцом СВО

9 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске состоялась церемония прощания с погибшим бойцом СВО

36-летний мужчина погиб во время проведения боевых действий в зоне спецоперации 23 апреля.

Церемония прощания с омичем Владимиром Быковским состоялась 7 сентября. За проявленный героизм во время сражений боец был посмертно награжден Орденом мужества.

«Вовка навсегда останется в моем сердце как светлый, всегда улыбающийся, с огромным количеством энергии и энергетики, всем готовый помочь человек, которого мне будет очень не хватать. Спи спокойно, дорогой», — поделился друг детства Владимира.

Он также рассказал, что у его погибшего приятеля остались мама и брат, которые до сих пор верят в чудо и ждут его возвращения домой.

Фото: Предоставлено Городу55
#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Боец СВО#Участник СВО#Анастасия Баянова
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