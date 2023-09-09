Посмертно награжден. В Омске простились с погибшим бойцом СВО

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Церемония прощания с омичем Владимиром Быковским состоялась 7 сентября. За проявленный героизм во время сражений боец был посмертно награжден Орденом мужества.
«Вовка навсегда останется в моем сердце как светлый, всегда улыбающийся, с огромным количеством энергии и энергетики, всем готовый помочь человек, которого мне будет очень не хватать. Спи спокойно, дорогой», — поделился друг детства Владимира.
Он также рассказал, что у его погибшего приятеля остались мама и брат, которые до сих пор верят в чудо и ждут его возвращения домой.