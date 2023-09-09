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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

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Похолодание и ветер. Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Омске в ближайшие дни

9 сентября 2023, 09:27
Фото: 1MI
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В ближайшие дни омичей ждет изменение погоды и сильный ветер

О предстоящих изменениях сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Осень начала вступать в свои права, это заметно по прогнозу погоды, который был опубликован в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра, 10 сентября, тепло еще сохранится, температура воздуха поднимется до +22 градусов. Ночью местами небольшой дождь и туман.

11 сентября будет прохладнее. Днем воздух прогреется лишь до +15…+20 градусов, возможны осадки. Омичей ожидает усиление ветра, порывы могут достигать 15-18 м/с. Ночью температура опустится до +7…+12 градусов.

На следующий день, 12 сентября, температура воздуха составит +12…+17 градусов, в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Как и днем ранее, ожидается усиление порывов ветра, которые могут доходить до 19 м/с.

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#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Прогноз погоды на выходные#Анастасия Баянова
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