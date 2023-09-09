Похолодание и ветер. Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Омске в ближайшие дни

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Осень начала вступать в свои права, это заметно по прогнозу погоды, который был опубликован в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, завтра, 10 сентября, тепло еще сохранится, температура воздуха поднимется до +22 градусов. Ночью местами небольшой дождь и туман.
11 сентября будет прохладнее. Днем воздух прогреется лишь до +15…+20 градусов, возможны осадки. Омичей ожидает усиление ветра, порывы могут достигать 15-18 м/с. Ночью температура опустится до +7…+12 градусов.
На следующий день, 12 сентября, температура воздуха составит +12…+17 градусов, в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Как и днем ранее, ожидается усиление порывов ветра, которые могут доходить до 19 м/с.