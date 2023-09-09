По поручению Хоценко на ремонт дорог в Омской области выделят дополнительные средства

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Дополнительные средства в размере 18 млн рублей пойдут на ремонт дорог в Крутинском, Любинском и Тарском районах.
«Субсидия из областного бюджета пойдет на восстановление проблемных участков, о которых говорили жители во время рабочих поездок по районам. Сориентировал глав муниципалитетов, чтобы все средства были направлены на обозначенные цели и в указанные сроки», — сообщил Виталий Хоценко.
В село Зимино Крутинского района будет направлено 10,7 млн рублей из областного бюджета на ремонт ул. Юбилейной. На обновление ул. Старожильской и переулка Первомайского в селе Любино-Малороссы Любинского района выделят 6,2 млн рублей, а в Тарском районе отремонтируют деревянный мост через реку Ермаковка, на что будет потрачено 1,6 млн рублей.