По поручению Хоценко на ремонт дорог в Омской области выделят дополнительные средства

В село Зимино Крутинского района будет направлено 10,7 млн рублей из областного бюджета на ремонт ул. Юбилейной. На обновление ул. Старожильской и переулка Первомайского в селе Любино-Малороссы Любинского района выделят 6,2 млн рублей, а в Тарском районе отремонтируют деревянный мост через реку Ермаковка, на что будет потрачено 1,6 млн рублей.