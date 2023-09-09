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Posted 9 сентября 2023, 06:27

Published 9 сентября 2023, 06:27

Modified 11 сентября 2023, 03:22

Updated 11 сентября 2023, 03:22

По поручению Хоценко на ремонт дорог в Омской области выделят дополнительные средства

9 сентября 2023, 06:27
Об этом врио губернатора рассказал сегодня, 9 сентября, в своем телеграм-канале.

Дополнительные средства в размере 18 млн рублей пойдут на ремонт дорог в Крутинском, Любинском и Тарском районах.

«Субсидия из областного бюджета пойдет на восстановление проблемных участков, о которых говорили жители во время рабочих поездок по районам. Сориентировал глав муниципалитетов, чтобы все средства были направлены на обозначенные цели и в указанные сроки», — сообщил Виталий Хоценко.

В село Зимино Крутинского района будет направлено 10,7 млн рублей из областного бюджета на ремонт ул. Юбилейной. На обновление ул. Старожильской и переулка Первомайского в селе Любино-Малороссы Любинского района выделят 6,2 млн рублей, а в Тарском районе отремонтируют деревянный мост через реку Ермаковка, на что будет потрачено 1,6 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Новости#Омские дороги
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