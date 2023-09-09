Омской области выделили дополнительные 800 млн рублей на ремонт дорог

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Решение увеличить казначейский кредит с 1,6 млрд до 2,4 млрд принял президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
«Кредит выдан со сроком погашения до 30 апреля 2024 года на опережающее финансирование приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений общей протяженностью более 92 км», — сообщил Александр Жуков.
Напомним, что сегодня о выделении средств на ремонт дорог рассказал и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Дополнительные средства в размере 18 млн рублей пойдут на реконструкцию дорог в Крутинском, Любинском и Тарском районах.