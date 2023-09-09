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Омской области выделили дополнительные 800 млн рублей на ремонт дорог

Омской области выделили дополнительные 800 млн рублей на ремонт дорог

9 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Об этом сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Жуков.

Решение увеличить казначейский кредит с 1,6 млрд до 2,4 млрд принял президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

«Кредит выдан со сроком погашения до 30 апреля 2024 года на опережающее финансирование приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений общей протяженностью более 92 км», — сообщил Александр Жуков.

Напомним, что сегодня о выделении средств на ремонт дорог рассказал и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Дополнительные средства в размере 18 млн рублей пойдут на реконструкцию дорог в Крутинском, Любинском и Тарском районах.

По поручению Хоценко на ремонт дорог в Омской области выделят дополнительные средства
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#Дороги#Омск#Омская область#Единая Россия#Новости#Строительство дороги#Анастасия Баянова#Омские дороги
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