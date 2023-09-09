Омской области выделили дополнительные 800 млн рублей на ремонт дорог

Напомним, что сегодня о выделении средств на ремонт дорог рассказал и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Дополнительные средства в размере 18 млн рублей пойдут на реконструкцию дорог в Крутинском, Любинском и Тарском районах.