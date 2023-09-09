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Компании нужно оборудовать площадку для хранения песка

Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»

9 сентября 2023, 06:09
Фото: 1MI
Компании нужно оборудовать площадку для хранения песка
Компания поставляет песок для выполнения госконтракта по строительству дорог на территории «Кварталов Драверта».

В четверг, 7 сентября, на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели обращение акционерного общества «Омский речной порт». Компании разрешили вырубить 59 ив, из них 27 деревьев имеют трещины и гнилостные повреждения ствола, 4350 кв. м поросли ивы и клена диаметром ствола до 5 см и 2080 кв. м поросли диаметром ствола более 5 см. О рассмотренных вопросах и итогах заседания «зеленой комиссии» в своих соцсетях рассказала омская общественница Татьяна Пальшина.

Вырубка деревьев понадобилась «Омскому речному порту», чтобы оборудовать площадку для складирования песка. Стройматериал компания поставляет в рамках выполнения госконтракта по строительству межквартальных дорог на территории жилой застройки «Кварталы Драверта». Этот микрорайон на Левобережье Омска строит екатеринбургский застройщик «Брусника».

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Деревья и поросль произрастают на земельном участке по улице 1-я Рыбачья с кадастровым номером 55:36:110201:3086. Земля находится в муниципальной собственности и предоставлена «Омскому речному порту» в пользование. Однако за снос зеленых насаждений организация должна будет заплатить 5,039 млн рублей. Только после выплаты восстановительной стоимости она сможет снести деревья и оборудовать площадку для складирования песка.

Напомним, что «зеленая комиссия» также одобрила пересадку 89 деревьев, попадающих в зону строительной площадки «Брусники». Пересаживать деревья будет не застройщик, а сотрудники омского УДХБ.

В Омске из-за строительства домов для «Кварталов Драверта» пересадят 89 деревьев
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#Общество#Омск#Вырубка деревьев#Новости#Омский речной порт#Снос деревьев#Песок#Брусника#Квартал Драверта#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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