Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
В четверг, 7 сентября, на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели обращение акционерного общества «Омский речной порт». Компании разрешили вырубить 59 ив, из них 27 деревьев имеют трещины и гнилостные повреждения ствола, 4350 кв. м поросли ивы и клена диаметром ствола до 5 см и 2080 кв. м поросли диаметром ствола более 5 см. О рассмотренных вопросах и итогах заседания «зеленой комиссии» в своих соцсетях рассказала омская общественница Татьяна Пальшина.
Вырубка деревьев понадобилась «Омскому речному порту», чтобы оборудовать площадку для складирования песка. Стройматериал компания поставляет в рамках выполнения госконтракта по строительству межквартальных дорог на территории жилой застройки «Кварталы Драверта». Этот микрорайон на Левобережье Омска строит екатеринбургский застройщик «Брусника».
Деревья и поросль произрастают на земельном участке по улице 1-я Рыбачья с кадастровым номером 55:36:110201:3086. Земля находится в муниципальной собственности и предоставлена «Омскому речному порту» в пользование. Однако за снос зеленых насаждений организация должна будет заплатить 5,039 млн рублей. Только после выплаты восстановительной стоимости она сможет снести деревья и оборудовать площадку для складирования песка.
Напомним, что «зеленая комиссия» также одобрила пересадку 89 деревьев, попадающих в зону строительной площадки «Брусники». Пересаживать деревья будет не застройщик, а сотрудники омского УДХБ.