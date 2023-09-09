Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»

В четверг, 7 сентября, на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели обращение акционерного общества «Омский речной порт». Компании разрешили вырубить 59 ив, из них 27 деревьев имеют трещины и гнилостные повреждения ствола, 4350 кв. м поросли ивы и клена диаметром ствола до 5 см и 2080 кв. м поросли диаметром ствола более 5 см. О рассмотренных вопросах и итогах заседания «зеленой комиссии» в своих соцсетях рассказала омская общественница Татьяна Пальшина.