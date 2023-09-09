Омский «Авангард» уверенно обыграл «Барыс» в третьей домашней игре сезона

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Три матча — три победы. Старт нового сезона совершенно не похож на старт предыдущего. Групповой этап начался с ярких побед и счастливых болельщиков. И если игры с «Сибирью» и «Автомобилистом» заставляли зрителей изрядно понервничать, то сегодня ястребы позволили трибунам G-Drive арены просто наслаждаться красивым хоккеем.
Первый период начался с выигранного «Барысом» вбрасывания. Однако, как оказалось позже, это совсем не гарантировало команде преимущество. Ястребы умело «перетягивали» игру на себя, сумев уже на четвертой минуте создать опасный голевой момент у ворот противника. Ткачев с фланга отдал Спунеру быструю передачу, однако вратарь «Барыса» парировал бросок. Стоит отметить, что эта комбинация — один из немногих окологолевых моментов первого отрезка игры.
Следующий настиг ворота омской команды. Несмотря на заметное преимущество по ходу периода, на последней минуте ястребы осели у своих ворот. Стало ли этому причиной удаление Никиты Холодилина, или неудачная реализация большинства — не ясно. Однако уход в оборону чуть не стоил «Авангарду» пропущенной шайбы. ЛаБейт Джозеф создал хороший голевой момент, но не пробил Демченко, перед воротами омской команды началась настоящая борьба. Барбер Райли попытался протолкнуть ускользнувшую от вратаря шайбу в пустой угол, но Зият Пайгин на линии подстраховал голкипера. Первый период завершился со счетом 0:0.
Второй период начался с быстрого гола в ворота «Авангарда». Нельсон Ножье запустил настоящую ракету в створ Василия Демченко. Шайба пролетела мимо защитников и голкипера, прицельно залетев под перекладину. Возможно в этом попадании не обошлось без везения, ведь шайбе помог рикошет от клюшки Рида Буше и закрытый обзор вратаря, но никто не поспорит с эффектностью удара.
«Авангарду» удалось отыграться лишь за четыре минуты до финального свистка. В отличие от первого периода, в котором ястребы значительно опережали «Барыс» и по скорости, и по количеству ударов в створ, во втором казахстанская команда активно проводила атаки и создала несколько голевых моментов.
Счет сравнял Игорь Гераськин. На 16-й минуте в быстром отрыве ему удалось переиграть вратаря «Барыса» Эдварда Паскуале. Точную передачу нападающему отдал Кирилл Панюков. После удачного завершения ястребы продолжили развивать атаку, однако все следующие удары канадский вратарь смог отразить.
В третьем периоде омичи владели инициативой от первой до последней минуты. Изменить равный счет на табло смог Либор Шулак. Чешский защитник отправил шайбу в ворота прямо с синей линии спустя 11 минут после стартового свистка. Обстановка у ворот «Барыса» становилась все напряженнее. «Авангард» забрал преимущество и «запер» соперника в своей зоне. Голевой момент не заставил себя долго ждать. Третью шайбу омской команды забросил Владимир Ткачев, до этого лишь отдававший передачи.
Эффектным завершением матча стал точный бросок Райана Спунера в пустые ворота. Казахстанская команда пошла на крайние меры, заменив вратаря на шестого полевого игрока, чем успешно воспользовался нападающий омской команды. Итог встречи — 4:1. «Барыс» не смог прервать победную серию ястребов, также как и не сумел закончить череду собственных поражений.
Следующий домашний матч «Авангард» проведет с хабаровским «Амуром». Игра пройдет в понедельник, 11 сентября, в 19:30 по омскому времени.