Омский «Авангард» уверенно обыграл «Барыс» в третьей домашней игре сезона

Следующий настиг ворота омской команды. Несмотря на заметное преимущество по ходу периода, на последней минуте ястребы осели у своих ворот. Стало ли этому причиной удаление Никиты Холодилина, или неудачная реализация большинства — не ясно. Однако уход в оборону чуть не стоил «Авангарду» пропущенной шайбы. ЛаБейт Джозеф создал хороший голевой момент, но не пробил Демченко, перед воротами омской команды началась настоящая борьба. Барбер Райли попытался протолкнуть ускользнувшую от вратаря шайбу в пустой угол, но Зият Пайгин на линии подстраховал голкипера. Первый период завершился со счетом 0:0.