На прилавках омских магазинов появились шампуни «Сьесс» и «Шаума»

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В магазинах появились необычные бутылки шампуни или кондиционера для волос немецкой марки «Syoss». За много лет нахождения бренда на полках отечественных магазинов для покупателей стало привычным, что рядом с названием на английском языке находится русский текст и русская инструкция по применению.
Однако с недавних пор названия стали заметно меняться. Рядом с давно знакомыми надписями появились новые, на русском языке. Обновленные баночки в одном из магазинов косметики заметил корреспондент Города55.
На фотографиях видно, что, корме названия, «старые» и «новые» шампуни ничем не отличаются. Упаковка, цветовая гамма, даже шрифт, используемый для написания названия — все осталось без существенных изменений. Единственная деталь, которая кажется странной, это англоязычные подзаголовки «color» и «volume» под ставшими русскими «Сьесс» и «Шаума».
Напомним, что в апреле 2023 года немецкая компания «Schwarzkopf & Henkel», которая выпускает продукцию под вышеуказанными брендами, объявила об уходе с российского рынка. До этого компания работала в России с 1991 года.