Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

На прилавках омских магазинов появились шампуни «Сьесс» и «Шаума»

На прилавках омских магазинов появились шампуни «Сьесс» и «Шаума»

9 сентября 2023, 10:45
Фото: Город55
Рядом с привычными англоязычными названиям стали появляться их русские копии.

В магазинах появились необычные бутылки шампуни или кондиционера для волос немецкой марки «Syoss». За много лет нахождения бренда на полках отечественных магазинов для покупателей стало привычным, что рядом с названием на английском языке находится русский текст и русская инструкция по применению.

Однако с недавних пор названия стали заметно меняться. Рядом с давно знакомыми надписями появились новые, на русском языке. Обновленные баночки в одном из магазинов косметики заметил корреспондент Города55.

На фотографиях видно, что, корме названия, «старые» и «новые» шампуни ничем не отличаются. Упаковка, цветовая гамма, даже шрифт, используемый для написания названия — все осталось без существенных изменений. Единственная деталь, которая кажется странной, это англоязычные подзаголовки «color» и «volume» под ставшими русскими «Сьесс» и «Шаума».

Напомним, что в апреле 2023 года немецкая компания «Schwarzkopf & Henkel», которая выпускает продукцию под вышеуказанными брендами, объявила об уходе с российского рынка. До этого компания работала в России с 1991 года.

Фото: Город55
МТС объявила о масштабном ребрендинге и показала новый логотип
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Товары#Товар#Название#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»
Сегодня, 06:09
Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину
Сегодня, 05:56
«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора
Сегодня, 04:05
Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ
Сегодня, 03:38
Посмертно награжден. В Омске простились с погибшим бойцом СВО
Сегодня, 08:57
В Омске из-за строительства домов для «Кварталов Драверта» пересадят 89 деревьев
Сегодня, 05:30