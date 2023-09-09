На прилавках омских магазинов появились шампуни «Сьесс» и «Шаума»

В магазинах появились необычные бутылки шампуни или кондиционера для волос немецкой марки «Syoss». За много лет нахождения бренда на полках отечественных магазинов для покупателей стало привычным, что рядом с названием на английском языке находится русский текст и русская инструкция по применению.