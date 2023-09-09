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Из областного бюджета выделено более 31,5 млн рублей на решение вопросов омичей

Из областного бюджета выделено более 31,5 млн рублей на решение вопросов омичей

9 сентября 2023, 05:08
Фото: Правительство Омской области
Средства проступят в Знаменский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы и город Омск.

Решение о дополнительном финансировании было принято на заседании областного правительства после рабочих встреч Виталия Хоценко с жителями региона.

На решение важных и срочных вопросов в ряде населенных пунктов выделен 31,5 млн рублей, сообщили в правительстве Омской области.

Так в сельских школах и детских садах Тюкалинского района будут проведены срочные ремонтные работы. Также бюджету Тюкалинска предоставлены средства на приобретение спецтехники для очистки акватории пляжа.

Знаменский район получил деньги на ремонт и оборудование пищеблока в Шуховском доме-интернате для инвалидов и престарелых, на сценическое оборудование и мебель в районный дом культуры, на ремонт помещений молодежного центра и детского сада.

Усть-Ишимскому району предоставлены средства на ремонт детского дома творчества, приобретение кресел в актовый зал детской школы искусств и станции очистки воды для детского сада. Также ремонт ряда учреждений будет проведен в Тевризском районе по обращениям жителей.

Выделенные средства пойдут и в столицу региона. Так, например, в Октябрьском округе отремонтируют тротуара по улице Кирова и приобретут скамейки и урны для парка «Восточная роща».

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#Омск#Омская область#Бюджет Омской области#Бюджет#Бюджет Омска#Проект#Новости#Анастасия Баянова
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