Из областного бюджета выделено более 31,5 млн рублей на решение вопросов омичей

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Решение о дополнительном финансировании было принято на заседании областного правительства после рабочих встреч Виталия Хоценко с жителями региона.
На решение важных и срочных вопросов в ряде населенных пунктов выделен 31,5 млн рублей, сообщили в правительстве Омской области.
Так в сельских школах и детских садах Тюкалинского района будут проведены срочные ремонтные работы. Также бюджету Тюкалинска предоставлены средства на приобретение спецтехники для очистки акватории пляжа.
Знаменский район получил деньги на ремонт и оборудование пищеблока в Шуховском доме-интернате для инвалидов и престарелых, на сценическое оборудование и мебель в районный дом культуры, на ремонт помещений молодежного центра и детского сада.
Усть-Ишимскому району предоставлены средства на ремонт детского дома творчества, приобретение кресел в актовый зал детской школы искусств и станции очистки воды для детского сада. Также ремонт ряда учреждений будет проведен в Тевризском районе по обращениям жителей.
Выделенные средства пойдут и в столицу региона. Так, например, в Октябрьском округе отремонтируют тротуара по улице Кирова и приобретут скамейки и урны для парка «Восточная роща».