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«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора

9 сентября 2023, 04:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области открыли двери 1730 избирательных участков для голосования

Избирательные участки будут открыты два дня: 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

Всего на территории региона подготовлено 1730 участков для голосования. Из ни 1696 — постоянные, а оставшиеся 34 — временные, расположенные в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары. На местах для голосования будут работать около 14,5 тысяч членов участковой избирательной комиссии.

Голосование будет проводиться не только в специальных помещениях, но и на дому. Также возможность сделать свой выбор будет у жителей труднодоступных населенных пунктов области. Сегодня в сельской местности нашего региона таких насчитывается 231.

На территории Омской области проводится 20 избирательных компаний:

  • выборы Губернатора Омской области;
  • дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по одномандатному избирательному округу № 16;
  • основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области: всего 18 избирательных кампаний в 13 районах области, избираются 37 депутатов и один глава муниципального образования.

В выборах могут принять участие более 1,5 млн жителей региона. Подсчет голосов начнется 10 сентября после окончания работы избирательных участков, то есть после 20:00, сообщают в пресс-службе избирательной комиссии Омской области.

«Приходите 9 или 10 сентября на избирательные участки и делайте свой выбор. А избирательные комиссии сделают все необходимое для того, чтобы голосование прошло открыто, прозрачно и безопасно», — обратился к омичам председатель Облизбиркома Иван Ходаков.
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#Омск#Омская область#Выборы#Новости#Губернаторские выборы#Анастасия Баянова#Избирательные участки
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