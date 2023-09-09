«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора

Всего на территории региона подготовлено 1730 участков для голосования. Из ни 1696 — постоянные, а оставшиеся 34 — временные, расположенные в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары. На местах для голосования будут работать около 14,5 тысяч членов участковой избирательной комиссии.