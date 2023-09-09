«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Всего на территории региона подготовлено 1730 участков для голосования. Из ни 1696 — постоянные, а оставшиеся 34 — временные, расположенные в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары. На местах для голосования будут работать около 14,5 тысяч членов участковой избирательной комиссии.
Голосование будет проводиться не только в специальных помещениях, но и на дому. Также возможность сделать свой выбор будет у жителей труднодоступных населенных пунктов области. Сегодня в сельской местности нашего региона таких насчитывается 231.
На территории Омской области проводится 20 избирательных компаний:
В выборах могут принять участие более 1,5 млн жителей региона. Подсчет голосов начнется 10 сентября после окончания работы избирательных участков, то есть после 20:00, сообщают в пресс-службе избирательной комиссии Омской области.
«Приходите 9 или 10 сентября на избирательные участки и делайте свой выбор. А избирательные комиссии сделают все необходимое для того, чтобы голосование прошло открыто, прозрачно и безопасно», — обратился к омичам председатель Облизбиркома Иван Ходаков.