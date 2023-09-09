Боец Александр Шлеменко отдал свой голос на выборах губернатора Омской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Шлеменко уверен, что губернатор — это человек, который будет принимать решения, направленные на развитие области. Более того, именно он будет привлекать инвестирование в регион. Поэтому очень важно принять участие в выборах отдать свой голос за одного из кандидатов.
«От нашего выбора, который мы делаем сейчас, зависит, как потом 5 лет будем жить. Это моя жизнь и жизнь моей семьи, поэтому я сегодня голосую. Нам нужно стать одним большим целым, и тогда у нас всё получится и всё будет хорошо», — поделился Александр Шлеменко.
Напомним, что на территории региона оборудовано 1730 пунктов для голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 не только сегодня, но и завтра.