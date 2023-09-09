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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Боец Александр Шлеменко отдал свой голос на выборах губернатора Омской области

Боец Александр Шлеменко отдал свой голос на выборах губернатора Омской области

9 сентября 2023, 05:33
Фото: Правительство Омской области
Легенда смешанных единоборств и чемпион мира по ММА посетил избирательный участок в первые часы работы.

Шлеменко уверен, что губернатор — это человек, который будет принимать решения, направленные на развитие области. Более того, именно он будет привлекать инвестирование в регион. Поэтому очень важно принять участие в выборах отдать свой голос за одного из кандидатов.

«От нашего выбора, который мы делаем сейчас, зависит, как потом 5 лет будем жить. Это моя жизнь и жизнь моей семьи, поэтому я сегодня голосую. Нам нужно стать одним большим целым, и тогда у нас всё получится и всё будет хорошо», — поделился Александр Шлеменко.

Напомним, что на территории региона оборудовано 1730 пунктов для голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 не только сегодня, но и завтра.

Фото: Правительство Омской области
«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора
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#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Новости#Губернаторские выборы#Анастасия Баянова#Избирательные участки
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