127 преступлений за неделю. Телефонные мошенники украли у омичей 826,9 млн рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Так, например, 5 сентября врачу одного из омских медучреждений пришло сообщение в социальной сети. Писал якобы главный врач. Он сообщил о необходимости помочь сотруднику вышестоящей организации, который ей скоро позвонит. Вскоре с женщиной связался неизвестный, который рассказал об утечке персональных данных работников больницы.
Во время разговора мошенник упоминал настоящие имена и фамилии сотрудников, а также сказал, что уже написано заявление в правоохранительные органы.
Позже женщине звонили лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Они давили на потерпевшую и убелили ее оформить несколько кредитов для сохранения денежных средств. Всего введенная в заблуждение женщина перевела на счета аферистов более 1,8 млн рублей.
На следующий день случилось еще одно происшествие. Мошенник, представившись сотрудником банка, убедил работника одного из муниципальных предприятий города перевести с карты на «безопасный счет» почти 1,4 млн рублей.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела, проводятся проверки, в ходе которых будут установлены лица, совершавшие преступления.
Прокуратура Омской области просит жителей быть осторожнее и не сообщать личные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками знакомой организации.