127 преступлений за неделю. Телефонные мошенники украли у омичей 826,9 млн рублей

Позже женщине звонили лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Они давили на потерпевшую и убелили ее оформить несколько кредитов для сохранения денежных средств. Всего введенная в заблуждение женщина перевела на счета аферистов более 1,8 млн рублей.