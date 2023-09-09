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127 преступлений за неделю. Телефонные мошенники украли у омичей 826,9 млн рублей

9 сентября 2023, 07:41
Фото: Midjourney
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Прокуратура предупредила омичей о повышенной опасности телефонного мошенничества

С начала 2023 года правоохранительные органы зарегистрировали 4 550 хищений у жителей региона с помощью телефонных звонков и сообщений в мессенджерах.

Так, например, 5 сентября врачу одного из омских медучреждений пришло сообщение в социальной сети. Писал якобы главный врач. Он сообщил о необходимости помочь сотруднику вышестоящей организации, который ей скоро позвонит. Вскоре с женщиной связался неизвестный, который рассказал об утечке персональных данных работников больницы.

Во время разговора мошенник упоминал настоящие имена и фамилии сотрудников, а также сказал, что уже написано заявление в правоохранительные органы.

Позже женщине звонили лжесотрудники ФСБ и Центробанка. Они давили на потерпевшую и убелили ее оформить несколько кредитов для сохранения денежных средств. Всего введенная в заблуждение женщина перевела на счета аферистов более 1,8 млн рублей.

На следующий день случилось еще одно происшествие. Мошенник, представившись сотрудником банка, убедил работника одного из муниципальных предприятий города перевести с карты на «безопасный счет» почти 1,4 млн рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, проводятся проверки, в ходе которых будут установлены лица, совершавшие преступления.

Прокуратура Омской области просит жителей быть осторожнее и не сообщать личные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками знакомой организации.

Позвонили из «госуслуг». Омич перевел мошенникам 2,8 млн рублей
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#Преступление#Кража#Омск#Омская область#Прокуратура#Мошенничество#Мошенники#Нарушение#Новости#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова
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