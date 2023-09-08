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Жительница Углегорска, бросившая в чиновника ботинок, снова требует квартиру

Жительница Углегорска, бросившая в чиновника ботинок, снова требует квартиру

8 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI
О жительнице Углегорска Сахалинской области Людмиле Аникеевой написали федеральные СМИ после того, как она кинула ботинок в главу райадминистрации Дмитрия Цуканова. Женщине предоставили новую квартиру, но она потребовала другую.

Людмилу переселили из аварийного дома, однако, пожив в новой квартире чуть больше года, она заявила журналистам, что этот дом тоже в аварийном состоянии. Женщина потребовала предоставить ей другую квартиру, передает newizv.ru.

Заинтересовавшись ситуацией, активисты сахалинского Народного фронта выяснили детали скандала. Как оказалось, дом, о котором идет речь, не является и ранее не признавался аварийным. В 2017 году здесь был проведен его капитальный ремонт, в 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад, а этом году начали ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.

Другие жильцы дома не согласны с требованием соседки признать здание аварийным и расселить его. Ее позицию они связывают с попытками получить от властей еще более благоустроенную и просторную квартиру.

В ОНФ также выяснили, что в собственности семьи Людмилы находятся три квартиры в Углегорском районе. Две из них сдаются в аренду. По закону при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений. Такая ситуация порой порождает спекуляции и попытки обогатиться.

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