Жительница Углегорска, бросившая в чиновника ботинок, снова требует квартиру

Заинтересовавшись ситуацией, активисты сахалинского Народного фронта выяснили детали скандала. Как оказалось, дом, о котором идет речь, не является и ранее не признавался аварийным. В 2017 году здесь был проведен его капитальный ремонт, в 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад, а этом году начали ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.