Жительница Углегорска, бросившая в чиновника ботинок, снова требует квартиру

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Людмилу переселили из аварийного дома, однако, пожив в новой квартире чуть больше года, она заявила журналистам, что этот дом тоже в аварийном состоянии. Женщина потребовала предоставить ей другую квартиру, передает newizv.ru.
Заинтересовавшись ситуацией, активисты сахалинского Народного фронта выяснили детали скандала. Как оказалось, дом, о котором идет речь, не является и ранее не признавался аварийным. В 2017 году здесь был проведен его капитальный ремонт, в 2019–2020 годах были отремонтированы подъезды и фасад, а этом году начали ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.
Другие жильцы дома не согласны с требованием соседки признать здание аварийным и расселить его. Ее позицию они связывают с попытками получить от властей еще более благоустроенную и просторную квартиру.
В ОНФ также выяснили, что в собственности семьи Людмилы находятся три квартиры в Углегорском районе. Две из них сдаются в аренду. По закону при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений. Такая ситуация порой порождает спекуляции и попытки обогатиться.