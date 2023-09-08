Ждать и надеяться. Жители Тары на севере Омской области остались без газа

Отметим, что проблемы с газоснабжением периодически беспокоят жителей северных муниципальных районов. Так, зимой 2022 года из-за падения давления на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла авария. По этой причине пришлось приостановить подачу газа в дома Тевризского, Тарского и Знаменского районов.