Ждать и надеяться. Жители Тары на севере Омской области остались без газа

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Published Сегодня, 06:56
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Вчера, 7 сентября, жители города Тара начали сообщать о перебоях в газоснабжении. В каких-то домах газа не оказалось вообще. Жалобы появились в паблике «Тара360º | Новости Тары».
В администрации Тарского района объяснили, что случилось. По информации местной единой диспетчерской службы, областная газовая компания проводила плановые работы на подводящем газопроводе. При диагностике рабочие нашли свищ.
«Для проведения сварочных работ приостановлено газоснабжение в центральной части города. Возобновление подачи газа запланировано на 8 сентября», — прокомментировала соответствующий пост пресс-служба муниципалитета.
Отметим, что проблемы с газоснабжением периодически беспокоят жителей северных муниципальных районов. Так, зимой 2022 года из-за падения давления на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла авария. По этой причине пришлось приостановить подачу газа в дома Тевризского, Тарского и Знаменского районов.
Ранее Город55 писал о том, что первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков начал курировать северные района региона.