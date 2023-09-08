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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

иллюстрация

Ждать и надеяться. Жители Тары на севере Омской области остались без газа

8 сентября 2023, 06:56
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Тары на севере Омской области остались без газа

Предположительно, газоснабжение восстановят в течение этого дня.

Вчера, 7 сентября, жители города Тара начали сообщать о перебоях в газоснабжении. В каких-то домах газа не оказалось вообще. Жалобы появились в паблике «Тара360º | Новости Тары».

В администрации Тарского района объяснили, что случилось. По информации местной единой диспетчерской службы, областная газовая компания проводила плановые работы на подводящем газопроводе. При диагностике рабочие нашли свищ.

«Для проведения сварочных работ приостановлено газоснабжение в центральной части города. Возобновление подачи газа запланировано на 8 сентября», — прокомментировала соответствующий пост пресс-служба муниципалитета.

Отметим, что проблемы с газоснабжением периодически беспокоят жителей северных муниципальных районов. Так, зимой 2022 года из-за падения давления на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла авария. По этой причине пришлось приостановить подачу газа в дома Тевризского, Тарского и Знаменского районов.

Ранее Город55 писал о том, что первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков начал курировать северные района региона.

Сослали на север. Дмитрий Ушаков отправится курировать северные районы Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Газ#Новости#Газоснабжение#Отключение газа#Алина Ясинская
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