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Published Сегодня, 03:09

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Updated Сегодня, 03:12

иллюстрация

Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб

8 сентября 2023, 03:09
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на месте закрытой «Атлантиды» осенью откроют новый ночной клуб

Площадка заработает в конце сентября.

Этой осенью в центре Омска будет открыта новая танцевальная площадка. Она будет располагаться в здании закрытого клуба «Атлантида» на проспекте Карла Маркса. Планируемая дата открытия — 30 сентября. Продажа билетов уже идет.

«Работы у нас много. Нужно привести „Атлантиду“ в божеский вид», — отметил на личной странице один из организаторов промогруппы Вадим Костюков.

Вечеринка начнется в 22 часа. Среди выступающих диджеев будут гости из Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. Желающим посетить мероприятие объявлен дресс-код. В клуб не будут пускать людей в спортивных вещах.

Напомним, что «Антлантида» существовала в городе 16 лет. В 2017 году заведение закрылось, так как перестало приносить доход. В 2021 году в здание на Маркса переехал Центр современной драматургии. Из-за финансовых трудностей в 2022 году театр решил отказаться от площадки бывшего клуба.

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#Город#Культура#Бизнес#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская#Ночной клуб
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