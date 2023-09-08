Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Этой осенью в центре Омска будет открыта новая танцевальная площадка. Она будет располагаться в здании закрытого клуба «Атлантида» на проспекте Карла Маркса. Планируемая дата открытия — 30 сентября. Продажа билетов уже идет.
«Работы у нас много. Нужно привести „Атлантиду“ в божеский вид», — отметил на личной странице один из организаторов промогруппы Вадим Костюков.
Вечеринка начнется в 22 часа. Среди выступающих диджеев будут гости из Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. Желающим посетить мероприятие объявлен дресс-код. В клуб не будут пускать людей в спортивных вещах.
Напомним, что «Антлантида» существовала в городе 16 лет. В 2017 году заведение закрылось, так как перестало приносить доход. В 2021 году в здание на Маркса переехал Центр современной драматургии. Из-за финансовых трудностей в 2022 году театр решил отказаться от площадки бывшего клуба.