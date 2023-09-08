Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб

Напомним, что «Антлантида» существовала в городе 16 лет. В 2017 году заведение закрылось, так как перестало приносить доход. В 2021 году в здание на Маркса переехал Центр современной драматургии. Из-за финансовых трудностей в 2022 году театр решил отказаться от площадки бывшего клуба.