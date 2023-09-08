В Омской области положено начало созданию первого частного ИТ-парка

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На встрече участники обсудили предложения омских компаний и учреждений высшего образования по развитию отрасли информационных технологий в Омской области. По итогам встречи был подписан ряд важных соглашений.
Разговор между представителями порядка 50 компаний-лидеров ИТ-отрасли прошел в неформальной обстановке. Все участники уверены, что Омская область должна занимать более заметное место на цифровой карте Российской Федерации. В регионе действует порядка полутора тысяч компаний, так или иначе связанных с ИТ-сферой.
О развитии ИТ-инфраструктуры и проекте создания технопарка в сфере высоких технологий рассказал руководитель компании «ОмскДиджитал» Оскар Ягафаров. На встрече с участниками поделились результатами реализации федерального проекта «Цифровая кафедра», а также рассказали об участии омских студентов во всероссийских и международных конкурсах.
Как оказалось, у омских ИТ — сообществ есть много идей по проведению городских массовых мероприятий и фестивалей цифровых достижений в области ЖКХ, благоустройства, образования, транспорта, медицины, которые будут не только интересны, но и полезны. В ходе разговора прозвучало предложение провести в Омской области международный фестиваль «ИТ-Казантип».
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев увидел в регионе высокую заинтересованность и готовность к цифровой трансформации. По его мнению, все необходимые компетенции в регионе есть. Правительство Омской области готово поддерживать идеи ИТ-сообществ и оказывать помощь в организации молодёжных активностей.
«Я думаю, что здесь есть над чем и Минцифре РФ поработать дополнительно, и Правительству Омской области. Во-первых, в регионе мощная своя ИТ-индустрия, много наработок, и есть руки, которые могут это делать. Во-вторых, как я всегда говорю, успех цифровой трансформации зависит от желания первого лица внедрять новые цифровые технологии и сервисы, а в Омской области мы его видим, значит, регион ждут большие цифровые изменения», — отметил Максут Шадаев.
Заместитель главы региона Виталий Хоценко уверен в том, что при поддержке Министерства цифры Омская область начнет значительную «цифровую» трансформацию и будет заметна на карте цифровизации Российской Федерации.
«Сегодня мы обсудили, как поддержать ИТ-бизнес, какие решения нужно принять. В первую очередь, это налоговые преференции и НДФЛ на доход физических лиц. Есть интересные проекты, будем их реализовывать. Кроме того, у нас дан старт созданию частного IT-парка в нашем регионе. И тоже будем думать, как снизить арендную плату для арендаторов, резидентов и применить механизм снижения налогов на имущество, на землю, и многие другие вопросы, по которым найдём решение», — поделился Виталий Хоценко.