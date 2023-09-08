В Омской области положено начало созданию первого частного ИТ-парка

Как оказалось, у омских ИТ — сообществ есть много идей по проведению городских массовых мероприятий и фестивалей цифровых достижений в области ЖКХ, благоустройства, образования, транспорта, медицины, которые будут не только интересны, но и полезны. В ходе разговора прозвучало предложение провести в Омской области международный фестиваль «ИТ-Казантип».