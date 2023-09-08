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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

В Омске разрешили запускать беспилотники. Объясняем, как законно это делать

8 сентября 2023, 08:23
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске начали выдавать разрешение на запуск беспилотников

Департамент общественной безопасности занимается предоставлением этой услуги.

В администрации Омска начали выдавать разрешения на использование беспилотников, организацию парашютных прыжков, демонстрацию полетов воздушных судов. Также в мэрию теперь нужно обращаться при подъеме привязных аэростатов над областным центром, при взлете или посадке на городские площадки, которые не зарегистрированы в аэронавигации.

Муниципальную услугу предоставляют с сентября этого года. Разрешение получают те, кто подал лично документы в «Службу одного окна» (ул. Гагарина, 31/1). Также можно отправить обращение почтовым отправлением, уточнили в пресс-службе горадминистрации.

От омичей для этого требуются паспорт заявителя или его представителя, информация о порядке выполнения полетов, обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами и согласие на обработку персональных данных для физлиц.

Заявление будут рассматривать в течение 45 рабочих дней. Если в мэрию поступят сведения о государственной регистрации воздушного судна, то выдать разрешение могут и раньше, до 15 рабочих дней. За предоставление соответствующей услуги отвечает департамент общественной безопасности. За нее платить не нужно.

Напомним, что с начала мая 2023 года в Омской области запрещено запускать беспилотные летательные аппараты. За нарушение правил положен штраф до 20 тыс рублей.

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#Омск#Омская область#Беспилотник#Новости#Алина Ясинская#Бпла
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