В Омске разрешили запускать беспилотники. Объясняем, как законно это делать

Заявление будут рассматривать в течение 45 рабочих дней. Если в мэрию поступят сведения о государственной регистрации воздушного судна, то выдать разрешение могут и раньше, до 15 рабочих дней. За предоставление соответствующей услуги отвечает департамент общественной безопасности. За нее платить не нужно.