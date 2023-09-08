В Омске прошел праздник «Дары осени», организованный депутатами Горсовета

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Вчера, 7 сентября, в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ прошел праздник садоводов под названием «Дары осени». Это была выставка с элементами конкурса: примерно 150 омичей со всех концов города, из разных садоводческих хозяйств и КТОСов, представили фрукты, овощи и цветы со своих участков.
Выбор места проведения был не случаен. Октябрьский округ, по словам его главы Дмитрия Котова, имеет репутацию «самого промышленного» в Омске и находится на последнем месте по площади частного сектора, но при этом на его территории находится самое большое количество участков, на которых занимаются садоводством. Таких участков там примерно 25 тысяч.
Праздник организовали депутаты Омского городского Совета во главе с вице-председателем Светланой Студеникиной: ее одномандатный избирательный округ находится как раз на территории Октябрьского административного округа.
— Праздник у нас получился максимально женским, — констатировала Светлана Студеникина со сцены в самом начале. — По-другому и быть не могло: ведь женщина всегда была хранительницей очага, мадонной. Да простят нас немногочисленные мужчины, но именно на хрупких женских плечах держатся всегда самые важные, самые значимые события в жизни страны…
Никто из собравшихся не был против. В целом на площадке перед главной сценой парка, где поставили столы с «дарами осени», царила теплая и дружелюбная атмосфера. Участники выставки-конкурса выложили на всеобщее обозрение овощи и фрукты, цветочные композиции и еду, приготовленную заранее из осеннего урожая.
— Радует, что все участники подошли к вопросу очень творчески, — поделился своими впечатлениями после праздника депутат Горсовета Максим Концедалов. — Это на самом деле не конкурс — это выставка творческих работ, просто наслаждение для зрителя!
Депутаты, по их словам, не ожидали настолько большого интереса к празднику со стороны омичей. А те развернулись вовсю: на столах можно было увидеть тыкву в роли бабушки Агафьи, слоненка, сделанного из редьки, и зубастого кита из кабачка, прекрасные цветочные композиции, многие из которых сделали бы честь профессиональным дизайнерам.
Жюри, в состав которого вошли депутаты Светлана Студеникина, Максим Концедалов и Андрей Никитин, а также директор парка Руслан Щербаков, прошли вдоль всех столов, оценивая выставленные дары природы и делая пометки. Пока это происходило, на сцене выступали танцоры и вокалисты.
В общей сложности конкурс проходил в 4 номинациях: «Цветочный букет», «Дачная композиция», «Самый большой овощ» и «Вкусняшки дачного происхождения». Призы вручались за первые три места. «Бронзе» соответствовал цветущий куст хризантем, «серебру» — цветущий куст роз, а «золоту» — цветущий куст гортензий. Особый приз получила самая юная участница — 8-летняя девочка.
Как выяснилось, вчерашний праздник — это только начало работы депутатского корпуса по развитию парка имени 30-летия ВЛКСМ.
— Развитие парков — одно из главных направлений в работе городского Совета, — рассказала вице-спикер Светлана Студеникина. — Мы очень хотим, чтобы, например, у озера появилась территория развития, где будет проводиться утренняя зарядка с известными омскими спортсменами. Мы сделаем абсолютно бесплатные секции скандинавской ходьбы, дыхательной гимнастики по Стрельниковой, йоги на свежем воздухе и многое другое. Кроме того, мы хотим создать молодежную зону — восстановить ту летнюю эстраду, которая была в парке раньше. Надеюсь, она станет местом притяжения, там могут проходить молодежные фестивали, конкурсы, выступления творческих коллективов.
Сейчас депутаты ищут инвесторов, которые могли бы создать еще одну локацию — интерактивную площадку для детей с условиями для технического творчества.
Учитывая, как прошел конкурс, есть надежда, что праздник «Дары осени» станет традиционным для парка имени 30-летия ВЛКСМ.