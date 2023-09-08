В Омске прошел праздник «Дары осени», организованный депутатами Горсовета

Выбор места проведения был не случаен. Октябрьский округ, по словам его главы Дмитрия Котова, имеет репутацию «самого промышленного» в Омске и находится на последнем месте по площади частного сектора, но при этом на его территории находится самое большое количество участков, на которых занимаются садоводством. Таких участков там примерно 25 тысяч.