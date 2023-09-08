В Омске Оркишу одобрили снос деревьев ради строительства термального комплекса

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Published Сегодня, 11:39
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В четверг, 7 сентября, прошло очередное заседание «зеленой комиссии». О вопросах, которые рассматривались в стенах городской администрации, рассказала в своих соцсетях омская общественница Татьяна Пальшина.
Одно из обращений оставил предприниматель Павел Оркиш. Он попросил о согласовании сноса 23 деревьев и 645 кв. м поросли, а также пересадки 6 сосен, которые произрастают на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:070107:14635, 55:36:070107:15103 и 55:36:070107:7036. Три участка находятся в собственности Оркиша. Расположены они на территории Старозагородной рощи, недалеко от омского дендросада.
Вырубка деревьев, которую «зеленая комиссия» согласовала, потребовалась из-за получения разрешения на строительство Центра водно-термального отдыха с гостиницей. Теперь Павлу Оркишу в рамках компенсационного озеленения предстоит посадить 69 деревьев рядом со зданием отеля «Сказка» по улице Красный путь, 86А.
Как сообщает общественница Татьяна Пальшина, никто из членов «зеленой комиссии» еще не видел проект строительства Центра водно-термального отдыха. В настоящий момент он как раз проходит согласование.
Павел Сергеевич Оркиш зарегистрировал ИП в январе 2023 года. Ему принадлежат компании «Виктория» (гастро-паб «Шале»), «Грин Парк», «Отель», «Центрстрой», а также доля в ООО «Ривьера».
Напомним, что прошлое заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений состоялось около двух недель назад. 23 августа согласовали вырубку 1135 деревьев, из них к аварийным и сухостойным относятся только 466 деревьев. Подробно о решениях комиссии рассказываем в этом материале: