В Омске Оркишу одобрили снос деревьев ради строительства термального комплекса

Одно из обращений оставил предприниматель Павел Оркиш. Он попросил о согласовании сноса 23 деревьев и 645 кв. м поросли, а также пересадки 6 сосен, которые произрастают на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:070107:14635, 55:36:070107:15103 и 55:36:070107:7036. Три участка находятся в собственности Оркиша. Расположены они на территории Старозагородной рощи, недалеко от омского дендросада.