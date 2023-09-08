В Омске «Новые люди» соберут макулатуру в органах власти

Экологическое направление — одно из основных в программе партии «Новые люди». Она предлагает сделать экологическую экспертизу одной из частей градостроительной политики, чтобы ещё на этапе планирования новых микрорайонов возле них закладывали парки и скверы. Особое внимание «Новые люди» уделяют озеленению российских городов. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков разработал законопроект, который обяжет высаживать вдвое больше деревьев взамен вырубаемых во всех регионах России. Компенсационное озеленение должно быть обязательным вне зависимости от того, в чьей собственности находится пострадавший участок.