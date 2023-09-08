В Омске «Новые люди» соберут макулатуру в органах власти

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На деньги, собранные со сдачи макулатуры, «Новые люди» закупят саженцы деревьев. Только с двух министерств удалось получить больше полтонны старой бумаги.
«Несмотря на цифровизацию, в работе органов региональной и муниципальной власти используется огромное количество бумаги. Мы предложили её собрать и отправить на переработку, чтобы внести свой вклад в сохранение деревьев. Большое спасибо главе Омской области Виталию Хоценко за то, что он поддержал нашу акцию», — сказал руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов.
Он добавил, что высаживать молодые деревья, купленные не деньги с макулатуры, «Новые люди» начнут уже в сентябре. Перед этим посоветуются с самими омичами, чтобы выбрать места для высадки.
«Каждый месяц мы будем увеличивать количество учреждений, участвующих в нашей акции. За год мы планируем организовать централизованный сбор макулатуры во всех органах власти. Таким образом, мы создадим хорошую традицию Омска, когда представили власти сдают огромные масштабы своей использованной бумаги и взамен высаживают деревья», — добавил Илья Смирнов.
Ранее «Новые люди» уже проводили сбор макулатуры в разных районах Омска. Его совместили с экологическим праздником, на котором аниматоры в игровой форме рассказывали о важности переработки бумаги.
Экологическое направление — одно из основных в программе партии «Новые люди». Она предлагает сделать экологическую экспертизу одной из частей градостроительной политики, чтобы ещё на этапе планирования новых микрорайонов возле них закладывали парки и скверы. Особое внимание «Новые люди» уделяют озеленению российских городов. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков разработал законопроект, который обяжет высаживать вдвое больше деревьев взамен вырубаемых во всех регионах России. Компенсационное озеленение должно быть обязательным вне зависимости от того, в чьей собственности находится пострадавший участок.