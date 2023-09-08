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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

иллюстрация

Центробанк разрешил радиозаводу имени Попова не публиковать отчеты о работе

8 сентября 2023, 12:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Разрешение уже вступило в силу.

В работе акционерного общества «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» произошли серьезные изменения. Из официального сообщения, подписанного генеральным директором АО Олегом Даутовым следует, что Центробанк разрешил обществу не публиковать данные о его деятельности.

— У эмитента прекращается обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента, в форме сообщений о существенных фактах, в форме консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), — говорится в сообщении.

Как выяснилось, заявление о прекращении такой обязанности было одобрено общим собранием акционеров еще 29 июня. 7 сентября Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу вынесло резолюцию. Теперь радиозавод имени Попова может не публиковать данные о своей деятельности.

Напомним: на заводе в последние месяцы происходят большие изменения. Основные акционеры предприятия, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, сконцентрировали в своих руках в общей сложности 68% акций, которые потом передали в комбинированный паевой фонд «Инвестиционный траст». Цели этой передачи остаются неясными.

Основной пакет акций радиозавода Попова перешел в комбинированный паевой фонд
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Радиозавод имени Попова
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