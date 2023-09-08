Центробанк разрешил радиозаводу имени Попова не публиковать отчеты о работе

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В работе акционерного общества «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» произошли серьезные изменения. Из официального сообщения, подписанного генеральным директором АО Олегом Даутовым следует, что Центробанк разрешил обществу не публиковать данные о его деятельности.
— У эмитента прекращается обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента, в форме сообщений о существенных фактах, в форме консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), — говорится в сообщении.
Как выяснилось, заявление о прекращении такой обязанности было одобрено общим собранием акционеров еще 29 июня. 7 сентября Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу вынесло резолюцию. Теперь радиозавод имени Попова может не публиковать данные о своей деятельности.
Напомним: на заводе в последние месяцы происходят большие изменения. Основные акционеры предприятия, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, сконцентрировали в своих руках в общей сложности 68% акций, которые потом передали в комбинированный паевой фонд «Инвестиционный траст». Цели этой передачи остаются неясными.