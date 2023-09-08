Центробанк разрешил радиозаводу имени Попова не публиковать отчеты о работе

Как выяснилось, заявление о прекращении такой обязанности было одобрено общим собранием акционеров еще 29 июня. 7 сентября Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу вынесло резолюцию. Теперь радиозавод имени Попова может не публиковать данные о своей деятельности.