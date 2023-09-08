Топ-менеджеры нефтегазовой отрасли имеют самые высокие заработные платы в России

Также лидирующие позиции занимают менеджеры в логистической сфере, с ежегодным доходом в среднем 34,6 миллиона рублей и годовой премией около 23,1 миллиона рублей. В фармацевтической индустрии среднегодовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 миллиона рублей, а годовая премия зависит от достижения целей и в среднем составляет около 39 миллионов рублей.