Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Топ-менеджеры нефтегазовой отрасли имеют самые высокие заработные платы в России

8 сентября 2023, 14:21
Опрос, проведенный Ассоциацией управленцев и рекрутинговым агентством Unicorn Search, показал, что высокий доход получают топ-менеджеры в нефтегазовой, логистической и фармацевтической сферах. Исследование было основано на более чем 110 глубоких интервью с высшими руководителями.

В соответствии с опросом, средний ежегодный доход топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли составляет 47,8 миллиона рублей. Кроме того, в этой сфере существует годовая премия, которая в среднем составляет 20,3 миллиона рублей и зависит от производительности сотрудника, пишет Pravda.Ru.

Также лидирующие позиции занимают менеджеры в логистической сфере, с ежегодным доходом в среднем 34,6 миллиона рублей и годовой премией около 23,1 миллиона рублей. В фармацевтической индустрии среднегодовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 миллиона рублей, а годовая премия зависит от достижения целей и в среднем составляет около 39 миллионов рублей.

В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 миллиона рублей в год, а годовая премия — приблизительно 12,1 миллиона рублей. Топ-менеджеры в технологических компаниях получают 26,7 миллиона рублей в год, а их премия составляет около 18,5 миллиона рублей.

Сотрудники инвестиционных фондов на высших должностях получают среднегодовую зарплату в размере 18,3 миллиона рублей, но имеют самую высокую переменную часть зарплаты на рынке, в среднем до 54,1 миллиона рублей за успешную сделку.

Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД Коломиец ушел с поста начальника тюменской полиции
Сегодня, 05:01
Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб
Сегодня, 03:09
Омская фирма «Альянс» построит магазин недалеко от Северо-Восточного кладбища
Сегодня, 10:24
Спасибо, но! Омичи попросили спасти засохшие березы на Аллее олимпийцев
Сегодня, 10:16
Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
Сегодня, 05:19
В Омске Оркишу одобрили снос деревьев ради строительства термального комплекса
Сегодня, 11:39