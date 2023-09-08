Топ-менеджеры нефтегазовой отрасли имеют самые высокие заработные платы в России

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В соответствии с опросом, средний ежегодный доход топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли составляет 47,8 миллиона рублей. Кроме того, в этой сфере существует годовая премия, которая в среднем составляет 20,3 миллиона рублей и зависит от производительности сотрудника, пишет Pravda.Ru.
Также лидирующие позиции занимают менеджеры в логистической сфере, с ежегодным доходом в среднем 34,6 миллиона рублей и годовой премией около 23,1 миллиона рублей. В фармацевтической индустрии среднегодовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 миллиона рублей, а годовая премия зависит от достижения целей и в среднем составляет около 39 миллионов рублей.
В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 миллиона рублей в год, а годовая премия — приблизительно 12,1 миллиона рублей. Топ-менеджеры в технологических компаниях получают 26,7 миллиона рублей в год, а их премия составляет около 18,5 миллиона рублей.
Сотрудники инвестиционных фондов на высших должностях получают среднегодовую зарплату в размере 18,3 миллиона рублей, но имеют самую высокую переменную часть зарплаты на рынке, в среднем до 54,1 миллиона рублей за успешную сделку.