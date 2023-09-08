Спасибо, но! Омичи попросили спасти засохшие березы на Аллее олимпийцев

Напомним, что несколько недель назад на увядающие молодые деревья обратил внимание корреспондент Города55. Уже в конце августа около 20 берез, которые должны были стать достойной заменой вырубленным, без причины высохли. Это произошло даже несмотря на особый контроль и уход, о котором неоднократно говорил мэр города Сергей Шелест.