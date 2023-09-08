Спасибо, но! Омичи попросили спасти засохшие березы на Аллее олимпийцев

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В редакцию Города55 обратились обеспокоенные омичи. Несмотря на то, что березы на Аллее олимпийских чемпионов высажены совсем недавно, они уже начали засыхать и терять свой цвет.
«Пожалуйста! Спасите аллею! Посодействуйте тому, чтобы все деревца были политы! Хотелось бы сохранить эту красоту!», — просят жители города.
Эта деталь, по мнению горожан, портит общую картину и является единственным «но», которое необходимо исправить. Задумка аллеи хорошая и умело выполненная, за что омичи говорят спасибо администрации, однако засохшие деревья выделяются из положительной картины и выглядят, мягко говоря, удручающе.
Напомним, что несколько недель назад на увядающие молодые деревья обратил внимание корреспондент Города55. Уже в конце августа около 20 берез, которые должны были стать достойной заменой вырубленным, без причины высохли. Это произошло даже несмотря на особый контроль и уход, о котором неоднократно говорил мэр города Сергей Шелест.