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Омичи снова пожаловались на засыхающие молодые березы на Аллее олимпийцев

Спасибо, но! Омичи попросили спасти засохшие березы на Аллее олимпийцев

8 сентября 2023, 10:16
Фото: Город55

Омичи снова пожаловались на засыхающие молодые березы на Аллее олимпийцев

Жители города уверены, что деревья увядают не из-за наступления осени, а от нехватки воды.

В редакцию Города55 обратились обеспокоенные омичи. Несмотря на то, что березы на Аллее олимпийских чемпионов высажены совсем недавно, они уже начали засыхать и терять свой цвет.

«Пожалуйста! Спасите аллею! Посодействуйте тому, чтобы все деревца были политы! Хотелось бы сохранить эту красоту!», — просят жители города.

Эта деталь, по мнению горожан, портит общую картину и является единственным «но», которое необходимо исправить. Задумка аллеи хорошая и умело выполненная, за что омичи говорят спасибо администрации, однако засохшие деревья выделяются из положительной картины и выглядят, мягко говоря, удручающе.

Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что несколько недель назад на увядающие молодые деревья обратил внимание корреспондент Города55. Уже в конце августа около 20 берез, которые должны были стать достойной заменой вырубленным, без причины высохли. Это произошло даже несмотря на особый контроль и уход, о котором неоднократно говорил мэр города Сергей Шелест.

Сила контраста. Молодые березы на Аллее олимпийцев не продержались и месяца
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#Омск#Новости#Осень#Жалоба#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Анастасия Баянова#Березы
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