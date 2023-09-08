Скончалась одна из пострадавших от массового отравления шаурмой в Курской области

Несколько человек обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции ночью 6 сентября, пишет 360tv.ru. В данный момент четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести в областной больнице имени Семашко, а еще 10 проходят лечение во Льговской ЦРБ.