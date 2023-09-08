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Posted Сегодня, 21:01

Published Сегодня, 21:01

Modified Сегодня, 21:03

Updated Сегодня, 21:03

Скончалась одна из пострадавших от массового отравления шаурмой в Курской области

7 сентября 2023, 21:01
В правительстве Курской области сообщили о смерти одной из пострадавших при массовом отравлении шаурмой во Льгове. Пациентка скончалась от инфекционно-токсического шока.

Несколько человек обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции ночью 6 сентября, пишет 360tv.ru. В данный момент четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести в областной больнице имени Семашко, а еще 10 проходят лечение во Льговской ЦРБ.

Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит проверку по фактам отравления граждан, которые употребляли шаурму. После выяснении причин отравления информация будет раскрыта общественности. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Курской области.

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