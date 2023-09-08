Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Сергей Цикалюк — лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация»

Сергей Цикалюк — лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация»

8 сентября 2023, 13:42
Фото: Страховой Дом ВСК
Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк награжден Всероссийской профессиональной премией «Репутация» за личный вклад в развитие страховой отрасли Российской Федерации.

Всероссийская профессиональная премия финансистов проводится с 2010 года. На протяжении 13 лет в ней участвуют ведущие профессионалы финансовой сферы, а награждение проходит при участии высших руководителей Банка России и Минфина РФ. Лауреатами в разные годы становились Герман Греф, Михаил Мамута и многие другие.

Сергей Цикалюк внес значительный личный вклад в создание и последующее развитие отечественного рынка страхования. При его непосредственном участии были заложены нормативные основы организации страхового дела в Российской

 

Федерации.

 

На протяжении всей своей деятельности в сфере страхования в течение более 30-ти лет Сергей Алексеевич выступает за более активное и широкое проникновение страхования во все сферы жизни граждан и деятельности предприятий, повышение качества страховой защиты и доступности страховых услуг.

Решение о присвоении Всероссийской профессиональной премии финансистов «Репутация» базируется на оценке профессиональных, деловых и личностных качеств финансового специалиста профессиональным сообществом в ходе открытого голосования.

«Сегодня Страховой Дом ВСК сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости. У нас есть четкое видение стратегических направлений развития. Мы нацелены на создание надежных, высокотехнологичных продуктов и сервисов с высокой ценностью для наших клиентов. Для нас, высокая оценка от коллег по финансовой сфере, является подтверждением правильности нашей стратегии ВСК», — заявил Сергей Цикалюк.

Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД Коломиец ушел с поста начальника тюменской полиции
Сегодня, 05:01
Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб
Сегодня, 03:09
Омская фирма «Альянс» построит магазин недалеко от Северо-Восточного кладбища
Сегодня, 10:24
Спасибо, но! Омичи попросили спасти засохшие березы на Аллее олимпийцев
Сегодня, 10:16
Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
Сегодня, 05:19
В Омске Оркишу одобрили снос деревьев ради строительства термального комплекса
Сегодня, 11:39