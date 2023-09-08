Сбер стал партнером Первого межрегионального фестиваля инклюзивного творчества

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Накануне стартовал прием заявок — принять участие могут взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья со всей России, а торжественное открытие фестиваля пройдет 5 октября в Омском государственном драматическом «Пятом театре».
Заявить о себе и своих возможностях можно в музыке, поэзии, хореографии, театральном и киноискусстве, а также в живописи и декоративно-прикладном искусстве.
Организатором фестиваля стали департамент образования городской администрации и «Дом детского творчества Ленинского административного округа». Подать заявку на участие можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/64ca00ae5056901ee358912f/
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Одна из главных ценностей Сбера — равенство всех сотрудников, поэтому забота о развитии инклюзии и формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важны для нас. Мы обладаем достаточными ресурсами для того, чтобы помочь людей с инвалидностью принимать активное участие в жизни общества, в том числе в культурной сфере. Сегодня в России активно реализуются и развиваются проекты по включению людей с ОВЗ в такие сферы общественной жизни как спорт, кино, художественное ремесло, музыка и театр, и, конечно, Сбер не мог остаться в стороне от этого фестиваля».
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