Розыск! Омские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты

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Published Сегодня, 02:44
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В региональном УМВД сообщили о краже денег с утерянной банковской карты. Жительница городка Нефтяников обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила семь тыс рублей.
У сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 1 уже есть подозреваемый. С помощью камер видеонаблюдения его удалось найти. По предварительным данным, этот человек на видео тратил чужие деньги в кафе и различных магазинах города.
В правоохранительных органах просят всех, кто узнал этого мужчина, звонить в полицию 79-31-02, 8-951-404-31-00 или 102.
Ранее Город55 писал о мошенниках, которые скупали «Пушкинские карты» у омичей в возрасте от 14 до 22 лет. Они списывали деньги, которые зачисляло Минкультуры РФ. В общей сложности злоумышленники похитили больше 35 млн рублей.