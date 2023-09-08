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Розыск! Омские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты

8 сентября 2023, 02:44
Фото: Город55
иллюстрация

Омские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты

Владелица карты потеряла семь тыс рублей.

В региональном УМВД сообщили о краже денег с утерянной банковской карты. Жительница городка Нефтяников обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила семь тыс рублей.

У сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 1 уже есть подозреваемый. С помощью камер видеонаблюдения его удалось найти. По предварительным данным, этот человек на видео тратил чужие деньги в кафе и различных магазинах города.

Видео: УМВД РФ по Омской области

В правоохранительных органах просят всех, кто узнал этого мужчина, звонить в полицию 79-31-02, 8-951-404-31-00 или 102.

Ранее Город55 писал о мошенниках, которые скупали «Пушкинские карты» у омичей в возрасте от 14 до 22 лет. Они списывали деньги, которые зачисляло Минкультуры РФ. В общей сложности злоумышленники похитили больше 35 млн рублей.

Наживались на культуре. Мошенники похитили 35 млн рублей с «Пушкинских карт» омичей
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#Происшествия#Видео#Кража#Омск#Омская область#Новости#Кража денег#Банковская карта#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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