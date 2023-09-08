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Россельхознадзор обнаружил карантинный вредитель в партии семян моркови из Армении

8 сентября 2023, 14:32
С сентября текущего года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России вводит запрет на ввоз семенного материала моркови из армянской компании ООО «Лаватера» в Ереване.

Причиной такого решения стало обнаружение в партии семян карантинного вредителя для России и стран Евразийского экономического союза — бактерии Candidatus Liberibacter solanacearum. Информацию о данном запрете сообщает Россельхознадзор.

Подобные ограничения основываются на Международной конвенции по карантину и защите растений, а также на Федеральном законе «О карантине растений». Они направлены на обеспечение безопасности растений и предотвращение распространения опасных для них паразитов или болезней, пишет Pravda.Ru.

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