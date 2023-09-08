Россельхознадзор обнаружил карантинный вредитель в партии семян моркови из Армении

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Причиной такого решения стало обнаружение в партии семян карантинного вредителя для России и стран Евразийского экономического союза — бактерии Candidatus Liberibacter solanacearum. Информацию о данном запрете сообщает Россельхознадзор.
Подобные ограничения основываются на Международной конвенции по карантину и защите растений, а также на Федеральном законе «О карантине растений». Они направлены на обеспечение безопасности растений и предотвращение распространения опасных для них паразитов или болезней, пишет Pravda.Ru.