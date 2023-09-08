Опасная вода, засохшие березы и отсутствие туалета в ФАПе. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Новость №1. Сооружение для очистки воды могло отравить жителей Кромиловского района
Омская прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности на очистных сооружениях. Выяснилось, что за полгода работы механизмы неоднократно выходили из строя, приходилось менять составляющие очистной установки, фильтры, дозирующие насосы и другие детали. После появления результатов проб воды стало ясно, что вода, которая подавалась местным жителям, была непригодна для питья.
Новость №2. Омичи снова пожаловались на засыхающие березы на Аллее олимпийцев
В редакцию Города55 обратились обеспокоенные омичи. Несмотря на то, что березы на Аллее олимпийских чемпионов высажены совсем недавно, они уже начали засыхать и терять свой цвет. Жители города уверены, что деревья увядают не из-за наступления осени, а от нехватки воды и попросили администрацию разобраться с проблемой. Эта деталь, по мнению горожан, портит общую картину и является единственным «но», которое необходимо исправить.
Новость №3. Прокуратура проверит деревенский ФАП, в котором нет туалета для фельдшера
Проверка была организована после многочисленных сообщений СМИ. Жительница Омского района рассказала, что ФАП в деревне Березянка находится в части многоквартирного одноэтажного дома, где присутствуют грубые нарушения санитарно-гигиенических требований. У доктора нет своего туалета, поэтому он вынужден ходить в уборные в квартиры местных жителей. Местные не раз просили разрешить ситуацию, однако получали лишь отписки от депутатов сельского поселения. Теперь в деле будет разбираться прокуратура.