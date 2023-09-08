Опасная вода, засохшие березы и отсутствие туалета в ФАПе. Омск сегодня

Проверка была организована после многочисленных сообщений СМИ. Жительница Омского района рассказала, что ФАП в деревне Березянка находится в части многоквартирного одноэтажного дома, где присутствуют грубые нарушения санитарно-гигиенических требований. У доктора нет своего туалета, поэтому он вынужден ходить в уборные в квартиры местных жителей. Местные не раз просили разрешить ситуацию, однако получали лишь отписки от депутатов сельского поселения. Теперь в деле будет разбираться прокуратура.