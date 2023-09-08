Омские сельчане по вине чиновников пили опасную воду из очистного сооружения

За полгода работы механизмы неоднократно выходили из строя. Приходилось менять составляющие очистной установки, в том числе фильтры, дозирующие насосы и другие детали. При этом подаваемая вода местным жителям была все равно не пригодна для питья. К соответствующему выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые брали пробы воды.