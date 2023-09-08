Омские сельчане по вине чиновников пили опасную воду из очистного сооружения

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В региональной прокуратуре рассказали о возбуждении уголовного дела по факту халатности. Как выяснили в надзорном ведомстве, в рабочем поселке Кормиловка были нарушены требования законодательства, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства.
В марте этого года глава Кормиловского поселения разрешил ввести в эксплуатацию здание очистных сооружений. Его возводили в рамках нацпроекта «Экология». Тут происходила очистка воды и подача ее сельчанам.
За полгода работы механизмы неоднократно выходили из строя. Приходилось менять составляющие очистной установки, в том числе фильтры, дозирующие насосы и другие детали. При этом подаваемая вода местным жителям была все равно не пригодна для питья. К соответствующему выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые брали пробы воды.
Муниципальные чиновники приняли работы, ввели очистные сооружения в эксплуатацию, не удостоверившись в их исправности. Это был контракт на сумму порядка 263 млн рублей. Средства подрядчику уже выплачены.
«Существенно нарушены права граждан (потребителей воды) на охрану здоровья, а также причинен ущерб бюджету городского поселения», — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Надзорное ведомство контролирует ход расследования.