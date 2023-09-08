Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Омские сельчане по вине чиновников пили опасную воду из очистного сооружения

Омские сельчане по вине чиновников пили опасную воду из очистного сооружения

8 сентября 2023, 04:02
Фото: прокуратура Омской области
В механизме очищения постоянно ломались детали.

В региональной прокуратуре рассказали о возбуждении уголовного дела по факту халатности. Как выяснили в надзорном ведомстве, в рабочем поселке Кормиловка были нарушены требования законодательства, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства.

В марте этого года глава Кормиловского поселения разрешил ввести в эксплуатацию здание очистных сооружений. Его возводили в рамках нацпроекта «Экология». Тут происходила очистка воды и подача ее сельчанам.

За полгода работы механизмы неоднократно выходили из строя. Приходилось менять составляющие очистной установки, в том числе фильтры, дозирующие насосы и другие детали. При этом подаваемая вода местным жителям была все равно не пригодна для питья. К соответствующему выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые брали пробы воды.

Фото: прокуратура Омской области

Муниципальные чиновники приняли работы, ввели очистные сооружения в эксплуатацию, не удостоверившись в их исправности. Это был контракт на сумму порядка 263 млн рублей. Средства подрядчику уже выплачены.

«Существенно нарушены права граждан (потребителей воды) на охрану здоровья, а также причинен ущерб бюджету городского поселения», — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Халатность#Питьевая вода#Алина Ясинская#Очистные сооружения
Подпишитесь
Стало хуже. На парковке у «падающего» дома в Омске так и не начали ремонт
Вчера, 02:03
Возрождение. В Омске на месте «Атлантиды» откроют новый ночной клуб
Сегодня, 03:09
Михаил Варнавский начал ликвидацию одной из своих фирм
Вчера, 08:45
Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов
Вчера, 09:55
Директор департамента общественной безопасности мэрии Омска покинет свой пост
Вчера, 10:15
Обращение ОРОО «Омский совет ректоров» к омичам
Вчера, 06:00