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Омская федерация по гонкам беспилотников получит государственную аккредитацию

8 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Документы от представителей федерации ждут в минспорта до 12 декабря 2023 года.

В Омской области аккредитуют спортивную федерацию по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов). Соответствующий документ сегодня, 8 сентября, подписал министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

Документы от представителей федерации для получения аккредитации ждут в министерстве спорта до 12 октября 2023 года. Контролировать исполнение приказа будет лично руководитель омского минспорта.

Во Всероссийский реестр видов спорта гонки дронов вместе с лазерным боем, брейкингом, воздушной гимнастикой и многоборьем ГТО включили 20 июня этого года. Они вошли в список видов спорта, не являющихся национальными, военно-прикладными, служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.

Отметим, что использовать беспилотники в Омской области запрещено с мая 2023 года. Запуск БПЛА допускается только при наличии специального разрешения. При этом с сентября этого года выдавать разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов массой более 0,25 кг будет городская администрация.

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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Беспилотник#Новости#Дмитрий Крикорьянц#Минспорта#Юлия Истомина
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