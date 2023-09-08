Омская федерация по гонкам беспилотников получит государственную аккредитацию

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Омской области аккредитуют спортивную федерацию по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов). Соответствующий документ сегодня, 8 сентября, подписал министр спорта Дмитрий Крикорьянц.
Документы от представителей федерации для получения аккредитации ждут в министерстве спорта до 12 октября 2023 года. Контролировать исполнение приказа будет лично руководитель омского минспорта.
Во Всероссийский реестр видов спорта гонки дронов вместе с лазерным боем, брейкингом, воздушной гимнастикой и многоборьем ГТО включили 20 июня этого года. Они вошли в список видов спорта, не являющихся национальными, военно-прикладными, служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.
Отметим, что использовать беспилотники в Омской области запрещено с мая 2023 года. Запуск БПЛА допускается только при наличии специального разрешения. При этом с сентября этого года выдавать разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов массой более 0,25 кг будет городская администрация.