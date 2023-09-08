Омская федерация по гонкам беспилотников получит государственную аккредитацию

Отметим, что использовать беспилотники в Омской области запрещено с мая 2023 года. Запуск БПЛА допускается только при наличии специального разрешения. При этом с сентября этого года выдавать разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов массой более 0,25 кг будет городская администрация.