Омичам рассказали, когда парк 30-летия ВЛКСМ будут обрабатывать от клещей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Акарицидная обработка территории парка от переносчиков клещевого энцефалита пройдет 11 сентября.
В этот день омичей и гостей города просят воздержаться от посещения парка. Дело в том, что акарициды, которые используются при обработке для уничтожения клещей, относятся к веществам 3 класса опасности. Однако они безопасны для людей и животных при соблюдении мер предосторожности.
Напомним, что недавно Роспотребнадзор предоставил данные об обращениях жителей города в медицинские учреждения из-за укусов опасных насекомых. Так с начала года с жалобой на укус клеща к врачам обратились 3991 человек, из них 1161 ребенок.