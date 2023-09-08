Омичам рассказали, когда парк 30-летия ВЛКСМ будут обрабатывать от клещей

В этот день омичей и гостей города просят воздержаться от посещения парка. Дело в том, что акарициды, которые используются при обработке для уничтожения клещей, относятся к веществам 3 класса опасности. Однако они безопасны для людей и животных при соблюдении мер предосторожности.