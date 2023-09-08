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Published Сегодня, 08:33

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Омичам рассказали, когда парк 30-летия ВЛКСМ будут обрабатывать от клещей

8 сентября 2023, 08:33
Фото: 1MI
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Дату проведения обработки сообщили в официальном сообществе городских парков Омска.

Акарицидная обработка территории парка от переносчиков клещевого энцефалита пройдет 11 сентября.

В этот день омичей и гостей города просят воздержаться от посещения парка. Дело в том, что акарициды, которые используются при обработке для уничтожения клещей, относятся к веществам 3 класса опасности. Однако они безопасны для людей и животных при соблюдении мер предосторожности.

Напомним, что недавно Роспотребнадзор предоставил данные об обращениях жителей города в медицинские учреждения из-за укусов опасных насекомых. Так с начала года с жалобой на укус клеща к врачам обратились 3991 человек, из них 1161 ребенок.

Роспотребнадзор рассказал, сколько омичей пострадали от укусов клещей с начала года
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#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Новости#Клещи#Клещевой энцефалит#Клещ#Обработка от клещей#Анастасия Баянова
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