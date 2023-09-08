На открытии биотехнологической лаборатории в ОмГТУ выступят именитые лекторы

Химик, пищевой технолог и популяризатор науки Ольга Косникова расскажет о том, какой будет еда будущего, можно ли питаться мясом из пробирки и чем человечество заменит сахар. Доцент кафедры биоинженерии и биоинформатики Волгоградского госуниверситета, заведующий лабораторией молекулярной селекции ФНЦ агроэкологии РАН Валерий Зайцев прочитает лекцию о мировых перспективах белковой инженерии и ответит на вопросы о том, можно ли произвольно изменять природные белки, стоит ли это делать и сколько на этом можно заработать.