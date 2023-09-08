На открытии биотехнологической лаборатории в ОмГТУ выступят именитые лекторы

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Запуск биотехнологической лаборатории ОмГТУ, созданной в рамках государственной программы «Приоритет 2030», состоится 12 сентября. На презентации омских студентов познакомят с последними трендами в области биотехнологий.
Химик, пищевой технолог и популяризатор науки Ольга Косникова расскажет о том, какой будет еда будущего, можно ли питаться мясом из пробирки и чем человечество заменит сахар. Доцент кафедры биоинженерии и биоинформатики Волгоградского госуниверситета, заведующий лабораторией молекулярной селекции ФНЦ агроэкологии РАН Валерий Зайцев прочитает лекцию о мировых перспективах белковой инженерии и ответит на вопросы о том, можно ли произвольно изменять природные белки, стоит ли это делать и сколько на этом можно заработать.
Напомним, появление биотехнологической лаборатории в ОмГТУ стало возможным благодаря сотрудничеству вуза с инновационным центром «Бирюч» и группы компаний «ЭФКО». В рамках проекта помещение университета площадью 57,29 кв. метров оборудовали современными устройствами: ферментерами, микроскопами, шейкерами-инкубаторами, pH-метрами, автоклавами, кельвинаторами, термостабилизаторами. Лаборатория позволит проводить научные исследования, воплощать совместные проекты и укреплять связь между академической и промышленной сферами.