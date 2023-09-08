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Аграрии получат по белому седану

Компания из Челябинска поставит в Омск автомобили для отличившихся аграриев

8 сентября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Аграрии получат по белому седану
Минсельхоз смог сэкономить около 800 тысяч рублей.

Определилась компания, которая поставит в Омск 16 белых седанов, которые в ноябре 2023 года вручат аграриям, победившим в трудовом соревновании 2023 года. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области удалось сэкономить более 800 тысяч на покупке легковых автомобилей.

На торги заявились две компании, наименьшую цену (14,047 млн рублей) предложило общество с ограниченной ответственностью «Акцент Авто-М» из Челябинска. Компанию с уставным капиталом в 10 млн рублей зарегистрировали в 2009 году. Ее учредители — Максим и Сергей Репины, которым принадлежат и другие компании, специализирующиеся на торговле или обслуживании транспортных средств. В прошлом году выручка фирмы «Акцент Авто-М» составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 62% до 145 млн рублей.

Компания регулярно получает контракты от бюджетных организаций различных регионов. В 2023 году «Акцент Авто-М» заключил контракты на общую сумму 100 млн рублей.

Напомним, что по условиям контракта с омским минсельхозом, 16 автомобилей 2023 года выпуска нужно поставить на площадку перед концертным залом Омской филармонии 24 ноября. Каждый седан будет оснащен бортовым компьютером, боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, кондиционером и комплектом зимних шин. На автомобили предоставят гарантию 36 месяцев или 100 тысяч км пробега.

На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей
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#Общество#Омск#Омская область#Автомобиль#Госзакупки#Награда#Новости#Минсельхоз#Юлия Истомина
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