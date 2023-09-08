Компания из Челябинска поставит в Омск автомобили для отличившихся аграриев

На торги заявились две компании, наименьшую цену (14,047 млн рублей) предложило общество с ограниченной ответственностью «Акцент Авто-М» из Челябинска. Компанию с уставным капиталом в 10 млн рублей зарегистрировали в 2009 году. Ее учредители — Максим и Сергей Репины, которым принадлежат и другие компании, специализирующиеся на торговле или обслуживании транспортных средств. В прошлом году выручка фирмы «Акцент Авто-М» составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 62% до 145 млн рублей.