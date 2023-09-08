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Хоценко обсудил с главой Минцифры РФ Шадаевым цифровое развитие Омской области

Хоценко обсудил с главой Минцифры РФ Шадаевым цифровое развитие Омской области

8 сентября 2023, 08:33
Фото: правительство Омской области
В регионе будут развивать новые проекты.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Они обсудили создание в регионе базовых станций связи, внедрение нового проекта по работе с операторами связи.

В рамках масштабного социального проекта операторам предложат обеспечить жителей деревень современными цифровыми услугами. Работа будет направлена на доступность обучающего контента, здравоохранения, государственных услуг в отдаленных населенных пунктах региона. Также Хоценко и Шадаев обсудили нормализацию работы почтовых отделений связи.

Хоценко отблагодарил федерального гостя за включение Омской области во все пилотные программы развития Минцифры РФ. В правительстве региона в свою очередь будут максимально содействовать цифровому развитию населения.

«Это большая совместная и очень важная работа. В результате ситуация меняется в лучшую сторону, в том числе и по базовым станциям в сельских населенных пунктах. Если раньше отсутствие мобильной связи было на первом месте среди вопросов на встречах с населением, то сейчас эта тема не входит даже и в первую пятерку проблемных вопросов и поднимается уже гораздо реже», — отметил врио губернатора.

По мнению Шадаева, Омскую область в ближайшее время ждут большие позитивные изменения, в том числе местным жителям станет более доступна связь, мобильный интернет в сельской местности, а также появятся новые цифровые сервисы.

«У вас есть хорошее ядро, компании, которые делают хорошие конкурентоспособные продукты, и в этом смысле я точно понимаю, что они останутся в зоне вашего пристального внимания, как и в целом развитие такого перспективного высокотехнологичного сектора. Со своей стороны Минцифры России сделает все необходимое. Омская область станет территорией, где мы будем пилотировать наши самые новые разработки, внедрять самые передовые решение», — добавил глава профильного Министерства РФ.
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#Политика#Интернет#Омск#Омская область#Новости#Минцифры#Мобильная связь#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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