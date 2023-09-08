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Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

иллюстрация

Хоценко доложили о строительстве водопровода в Чернолучье Омской области

8 сентября 2023, 05:57
Фото: Город55
иллюстрация
Дополнительный объект водоснабжения появится на той территории к концу следующего года.

К концу следующей зимы в Омской области будет проложен водопровод от Крутой Горки до Красноярки. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал об этом врио губернатора Виталию Хоценко на заседание кабмина.

Поручение о строительстве дополнительного водопровода в Чернолучье Хоценко дал в июле этого года. На эти цели выделят порядка 900 млн рублей. К зиме 2024 года доступ к качественной воде будет у 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев Чернолучья. Заявка на развитие соответствующего проекта получила положительные заключения от Минстроя и Минфина России.

«Мы уже ведем переговоры с потенциальными подрядчиками. В октябре этого года будем выходить на торги и заключать контракт на выполнение строительно-монтажных работ», — сообщил Шнипко.

В ближайшие два года на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят больше двух млрд рублей. Эти деньги пойдут на капремонт 48 объектов тепло-, водоснабжения, 200 километров сетей. Больше 22 тыс омичей будут иметь доступ к более качественным коммунальным услугам.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Водопровод#Владимир Шнипко#Алина Ясинская
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