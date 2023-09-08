Хоценко доложили о строительстве водопровода в Чернолучье Омской области

Поручение о строительстве дополнительного водопровода в Чернолучье Хоценко дал в июле этого года. На эти цели выделят порядка 900 млн рублей. К зиме 2024 года доступ к качественной воде будет у 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев Чернолучья. Заявка на развитие соответствующего проекта получила положительные заключения от Минстроя и Минфина России.