Глава ФОМС: Система ОМС позволяет сохранить здоровье и качество жизни застрахованных

Субвенция на реализацию базовой программы ОМС во всех регионах занимает ключевое место в расходах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В текущем году она составляет 2,7 трлн рублей, что на 11,6% больше выделенной в 2022 году суммы.

За последние 5 лет размер субвенции вырос на 33%. Также увеличивается и список услуг, оказываемых по полису обязательного медстрахования. Он пополняется новыми видами высокотехнологичной помощи, в том числе современными способами диагностики, пишет interfax-russia.ru. По словам главы ФОМС Ильи Баланина, рост финансирования обеспечивает доступность и улучшение качества бесплатного медобслуживания. Также он отметил, что ОМС — это не только лечение, но и профилактика. Превентивная медицина направлена на раннее выявление опасных заболеваний. В 2023 году базовую программу ОМС расширили дополнительными нормативами на диспансерное наблюдение. Это помогает региональным властям и территориальным фондам ОМС планировать деятельность, в том числе с участием страховых медицинских организаций. Ещё одно существенное изменение — увеличение на 20% объёмов ЭКО, расширение неонатального скрининга и возможность прохождения медицинской реабилитации для граждан с хроническими заболеваниями — особенно с онкологией, сердечно-сосудистыми проблемами и сахарным диабетом. Выросла также помощь страдающим гепатитом С. Наконец, вдвое выросло финансирование эксклюзивных операций по ОМС стоимостью от 1,6 до 8,3 млн рублей. Всего на текущий год по базовой программе ОМС заложено 2,9 млрд рублей.