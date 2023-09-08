Экс-глава омского УМВД Коломиец ушел с поста начальника тюменской полиции

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Леонид Коломиец уволили с поста начальника УМВД по Тюменской области, пишет NashGorod.ru. На официальном сайте ведомства значится, что Вячеслав Шуляк стал временно исполняющим обязанности начальника.
Со ссылкой на тюменские СМИ издание сообщает, что вместе с Коломийцем структуру покинут начальник УБЭП и ПК УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко и замначальника УМВД Максим Ежов.
Последний, по информации издания, является близким родственником Коломийца. Это недопустимо. Ежов числится работником и не выполняет работу. Другого члена семьи с гражданством Украины Коломиец устроил в Управление автохозяйства начальником.
Ранее в течение трех лет Коломиец был главой УМВД по Омской области. С 2019 года он работал в соседнем регионе. К нему из Омска на службу перебрались коллеги, в том числе Андрей Миллер, возглавлявший ГИБДД по городу, и Максим Игнатенко, который отвечал за управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.
До приезда в Омскую область Коломиец трудился в УМВД по Астраханской области. Вообще же, он родом из Черкасской области. К слову, в 2018 году ему присвоили звание генерал-майора полиции. Ведомство в Омской области возглавляет Вячеслав Крючков.