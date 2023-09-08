Экс-глава омского УМВД Коломиец ушел с поста начальника тюменской полиции

Ранее в течение трех лет Коломиец был главой УМВД по Омской области. С 2019 года он работал в соседнем регионе. К нему из Омска на службу перебрались коллеги, в том числе Андрей Миллер, возглавлявший ГИБДД по городу, и Максим Игнатенко, который отвечал за управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.