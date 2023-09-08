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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:21

иллюстрация

Экс-глава омского УМВД Коломиец ушел с поста начальника тюменской полиции

8 сентября 2023, 05:01
Фото: Город55
иллюстрация
Ведомством теперь руководит врио начальника.

Леонид Коломиец уволили с поста начальника УМВД по Тюменской области, пишет NashGorod.ru. На официальном сайте ведомства значится, что Вячеслав Шуляк стал временно исполняющим обязанности начальника.

Со ссылкой на тюменские СМИ издание сообщает, что вместе с Коломийцем структуру покинут начальник УБЭП и ПК УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко и замначальника УМВД Максим Ежов.

Последний, по информации издания, является близким родственником Коломийца. Это недопустимо. Ежов числится работником и не выполняет работу. Другого члена семьи с гражданством Украины Коломиец устроил в Управление автохозяйства начальником.

Ранее в течение трех лет Коломиец был главой УМВД по Омской области. С 2019 года он работал в соседнем регионе. К нему из Омска на службу перебрались коллеги, в том числе Андрей Миллер, возглавлявший ГИБДД по городу, и Максим Игнатенко, который отвечал за управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

До приезда в Омскую область Коломиец трудился в УМВД по Астраханской области. Вообще же, он родом из Черкасской области. К слову, в 2018 году ему присвоили звание генерал-майора полиции. Ведомство в Омской области возглавляет Вячеслав Крючков.

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#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Леонид Коломиец#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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