«Черное небо» вернулось. На территории Омска снова ввели режим НМУ

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В это время в атмосферном воздухе наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Степень опасности явления — первая.
Напомним, что в летний период режим НМУ выявлялся на территории региона практически ежедневно. Особенно часто с середины июля по конец августа.
В связи с ростом количества вредных примесей в воздухе летом 2023 года, синоптики провели исследование, в ходе которого выявили повышенный уровень загрязнения на территории Советского и Кировского округов.