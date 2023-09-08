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«Черное небо» вернулось. На территории Омска снова ввели режим НМУ

8 сентября 2023, 08:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

Метеорологи рассказали об очередном введении режима НМУ на территории Омска

Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен с 22:00 8 сентября до 11:00 9 сентября.

В это время в атмосферном воздухе наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Степень опасности явления — первая.

Напомним, что в летний период режим НМУ выявлялся на территории региона практически ежедневно. Особенно часто с середины июля по конец августа.

В связи с ростом количества вредных примесей в воздухе летом 2023 года, синоптики провели исследование, в ходе которого выявили повышенный уровень загрязнения на территории Советского и Кировского округов.

Лучше не дышать. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности
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#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Режим черного неба#Анастасия Баянова#Примеси#Примеси в воздухе
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