В Омской области завершено строительство газопровода-отвода и ГРС-29

В рамках эстафеты газа сегодня к газовым сетям также подключены первые потребители в поселке Магистральный Омского района. В их числе — дом семьи Долговых. Они являются участниками президентской программы социальной догазификации, заявку подали еще полтора года назад. Когда подрядчики выполнили все необходимые работы и провел монтаж необходимого оборудования, оставалось только дождаться запуска ГРС-29.