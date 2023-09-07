В Омской области завершено строительство газопровода-отвода и ГРС-29

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В мероприятии в честь завершения строительства и подаче газа на ГРС приняли участие врио губернатора Виталий Хоценко, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Реализованные и готовые к работе проекты помогут перераспределить нагрузку на действующие ГРС региона, что позволит продолжить дальнейшее газоснабжение Полтавского и Шербакульского районов. Также с их помощью будет устранен дефицит пропускной способности для подачи газа в дома жителей областного центра.
Заместитель главы региона рассказал, что была проделана большая работа. Проект реализовывался вместе с ПАО «Газпром» при личной поддержке председателя правления компании Алексея Миллера.
Значение ввода в эксплуатацию газопровода-отвода и ГРС-29 очень велико. Благодаря им существенно расширяется градостроительный потенциал в целом города Омска, обеспечивается развитие территории двух округов — Кировского и Ленинского, а также двух пригородных районов — Азовского и Омского.
«До конца только этого года порядка тысячи домовладений получат газ, а в перспективе в целом более 30 тысяч домовладений будут переведены на природный газ от ГРС-29. Это позволит увеличить темпы реализации программы социальной догазификации, инициированной Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал врио губернатора.
Также, а рамках догазификации будут предоставлены меры поддержки 29-ти категориям жителей Омской области для возмещения затрат на подведение газа. Программа по газификации региона продлится до 2025 года. В нее вложены значительные инвестиции — 21 миллиард рублей. Правительство области совместно с ПАО «Газпром» сделают все возможное, чтобы проект воплощался в обозначенные сроки.
«Впереди много работы — и сейчас, и после реализации Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы, в рамках уже следующей пятилетней программы. Нам нужно дойти до 100% технически возможной газификации региона, и — это особенно важно, — развивать газификацию северных территорий субъекта», — отметил Виталий Маркелов.
В рамках эстафеты газа сегодня к газовым сетям также подключены первые потребители в поселке Магистральный Омского района. В их числе — дом семьи Долговых. Они являются участниками президентской программы социальной догазификации, заявку подали еще полтора года назад. Когда подрядчики выполнили все необходимые работы и провел монтаж необходимого оборудования, оставалось только дождаться запуска ГРС-29.
Сегодня этот день настал и в жилой дом пустили газ. Более того, в соответствии с порядком предоставления мер соцподдержки по догазификации, семейная пара получила выплату в размере 100 тыс рублей как работники бюджетной сферы.
«Конечно, мы очень рады, потому что раньше топили углем, а теперь столько времени сэкономить получится, да и денег, разумеется. Опять же — экология важна тоже. Для чаепития сегодня уже будем кипятить воду на природном газе. Очень хорошо, что в нашей стране есть такие федеральные программы, как эта», — поделилась семья Долговых.