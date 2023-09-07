В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум

От размера прожиточного минимума зависит размер пенсии и детских пособий, алиментов и прочих выплат. Данный показатель учитывается при разработке программ, направленных на оказание социальной помощи. Если доход человека ниже прожиточного минимума, его относят к категории малоимущих и назначают государственные выплаты.