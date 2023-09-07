В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Омской области с 1 января 2024 года будет установлена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Виталий Хоценко сегодня, 7 сентября.
В расчете на душу населения он составит 13 723 рубля, для трудоспособного населения — 14 958 рублей, для пенсионеров — 11 802 рубля, для детей — 14 169 рублей.
В настоящее время прожиточный минимум составляет в расчете на душу населения — 13 195 рублей, для трудоспособного населения — 14 383 рубля, для пенсионеров — 11 348 рублей, для детей — 13 624 рубля.
От размера прожиточного минимума зависит размер пенсии и детских пособий, алиментов и прочих выплат. Данный показатель учитывается при разработке программ, направленных на оказание социальной помощи. Если доход человека ниже прожиточного минимума, его относят к категории малоимущих и назначают государственные выплаты.