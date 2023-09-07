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Updated Сегодня, 10:38

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В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум

7 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Иллюстрация
В расчете на душу населения он составит 13 723 рубля.

В Омской области с 1 января 2024 года будет установлена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Виталий Хоценко сегодня, 7 сентября.

В расчете на душу населения он составит 13 723 рубля, для трудоспособного населения — 14 958 рублей, для пенсионеров — 11 802 рубля, для детей — 14 169 рублей.

В настоящее время прожиточный минимум составляет в расчете на душу населения — 13 195 рублей, для трудоспособного населения — 14 383 рубля, для пенсионеров — 11 348 рублей, для детей — 13 624 рубля.

От размера прожиточного минимума зависит размер пенсии и детских пособий, алиментов и прочих выплат. Данный показатель учитывается при разработке программ, направленных на оказание социальной помощи. Если доход человека ниже прожиточного минимума, его относят к категории малоимущих и назначают государственные выплаты.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Омске
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#Общество#Омск#Пенсионеры#Пенсия#Дети#Губернатор#Прожиточный минимум#Малоимущие#Алименты#Население#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Социальная помощь
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