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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Иллюстрация

В омских Нефтяниках на один день отключат воду. Рассказываем, где и когда

7 сентября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители омских Нефтяников на один день останутся без холодной воды

На участке будут ремонтировать водопровод.

В следующий четверг, 14 сентября, в городке Нефтяников в Омске на один день отключат холодную воду. Рабочие «Росводоканала» будут ремонтировать трубопровод на участке.

Воды не будет с 10:00 до 24:00 по следующим адресам:

Ул. Химиков, 8, 10, 10а, 14, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 20, 57, 12б;
Ул. 22 Апреля 1а, 3, 3А, 5, 7, 7а, 9, 12, 14, 11;
Ул. 4 Новостроевская, 4, 6, 8;
Ул. Строителей, 56а;
Ул. Блюхера, 20, 20/1, 22, 22А, 22Б, 22/1, 24/2, 24/1.

Ранее Город55 сообщал об отключениях, которые также ждут городок Нефтяников на следующей неделе. Без воды останутся также четыре поселка в пригороде Омска.

Городок Нефтяников и четыре омских поселка на один день останутся без воды
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#Общество#Ремонт#Омск#Вода#Нефтяники#Евгений Игишев#Росводоканал
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