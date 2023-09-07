В омских Нефтяниках на один день отключат воду. Рассказываем, где и когда

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В следующий четверг, 14 сентября, в городке Нефтяников в Омске на один день отключат холодную воду. Рабочие «Росводоканала» будут ремонтировать трубопровод на участке.
Воды не будет с 10:00 до 24:00 по следующим адресам:
Ул. Химиков, 8, 10, 10а, 14, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 20, 57, 12б;
Ул. 22 Апреля 1а, 3, 3А, 5, 7, 7а, 9, 12, 14, 11;
Ул. 4 Новостроевская, 4, 6, 8;
Ул. Строителей, 56а;
Ул. Блюхера, 20, 20/1, 22, 22А, 22Б, 22/1, 24/2, 24/1.
Ранее Город55 сообщал об отключениях, которые также ждут городок Нефтяников на следующей неделе. Без воды останутся также четыре поселка в пригороде Омска.