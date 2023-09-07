В Омске прошел круглый стол «Омская область — территория межнационального согласия»

В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел круглый стол «Омская область — территория межнационального согласия». В нем приняли участие представители 30 национально-культурных объединений. Опыт региона в сфере национальной политики ставят в пример другим, так как национальный состав области аналогичен национальному составу населения страны.