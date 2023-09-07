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В Омске прошел круглый стол «Омская область — территория межнационального согласия»

В Омске прошел круглый стол «Омская область — территория межнационального согласия»

7 сентября 2023, 09:10
Участие в мероприятии приняли представители 30 национально-культурных объединений.

В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел круглый стол «Омская область — территория межнационального согласия». В нем приняли участие представители 30 национально-культурных объединений. Опыт региона в сфере национальной политики ставят в пример другим, так как национальный состав области аналогичен национальному составу населения страны.

«Между Штабом общественной поддержки и Домом Дружбы установились партнерские взаимоотношения, в рамках совместного плана работ провели круглый стол. Рассмотрели план мероприятий на предстоящий осенний период. Для нас крайне важно сохранить тот уровень позитивных межнациональных отношений, который сложился у нас в регионе!», — рассказал модератор круглого стола Александр Артемов.

В штабе собрались представители культурных центров Узбекистана, Азербайджана, Союз татарской молодежи, областной татарский национально-культурный центр «Иртыш» и многие другие.

«Все наши участники искренне понимают, как нужно дружить и улыбаться друг другу искренне, сердцем. Обсудили множество актуальных вопросов, в том числе, Международный Форум приграничных территорий Российской Федерации и стран СНГ, который поддержан Федеральным агентством по делам национальностей и Виталием Павловичем Хоценко, врио губернатора Омской области. Мне бы очень хотелось, чтобы парламентарии стран, благодаря нашему Форуму, собрались на диалоговой площадке!», — рассказала руководитель Омского регионального отделения Ассамблеи народов России Наталья Степанова.

Участники обсуждали вопросы народных промыслов и ремесел, детского творчества, возрождения и сохранения национальных традиций.

#Омск#Омская область#Единая Россия#Иртыш#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Узбекистан#Азербайджан
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