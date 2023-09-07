В Омске нашли 11-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Вчера, 6 сентября, в Омске потерялся школьник. 11-летний мальчик пошел в школу утром, но до учебного заведения так и не дошел. До этого он не допускал самовольных уходов.
К вечеру сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» нашли мальчика. Пресс-служба регионального УМВД сообщила об этом в 23:58.
С ребенком все хорошо, в отношении него не совершено противоправных действий.