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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

иллюстрация

В Омске нашли 11-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу

7 сентября 2023, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация
О его местонахождении не было известно целый день.

Вчера, 6 сентября, в Омске потерялся школьник. 11-летний мальчик пошел в школу утром, но до учебного заведения так и не дошел. До этого он не допускал самовольных уходов.

К вечеру сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» нашли мальчика. Пресс-служба регионального УМВД сообщила об этом в 23:58.

С ребенком все хорошо, в отношении него не совершено противоправных действий.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Новости#Алина Ясинская
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