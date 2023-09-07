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Строители проверили состояние «падающего» дома на 3-й Енисейской в Омске

«Трещин не обнаружено». В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на 3-й Енисейской

7 сентября 2023, 07:42
Фото: Город55

Строители проверили состояние «падающего» дома на 3-й Енисейской в Омске

Во второй половине сентября планируется начать строить новую подпорную стенку.

Эксперты проверили состояние подпорной стенки и обследовали грунт у «падающего» дома на улице 3-й Енисейской, сообщили сегодня, 7 сентября, в пресс-службе администрации Омска. После заключения комиссии, планируют начать строить новую подпорную конструкцию. По предварительным данным, во второй половине сентября.

В мэрии добавили что движений стен многоэтажки и трещин на доме не обнаружено. На месте работает организация, которая ежедневно мониторит состояние здания с помощью контрольных маячков.

Напомним, что в начале августа возле омской многоэтажки на 3-й Енисейской образовался внушительный провал. Жители опасаются, что дом может рухнуть. Ранее Город55 сообщал, что спустя месяц ремонт на участке так и не начался.

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#Общество#Мэрия#Строительство#Мэрия Омска#Техника#Евгений Игишев#Мониторинг
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