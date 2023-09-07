«Трещин не обнаружено». В мэрии Омска рассказали о состоянии дома на 3-й Енисейской

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Эксперты проверили состояние подпорной стенки и обследовали грунт у «падающего» дома на улице 3-й Енисейской, сообщили сегодня, 7 сентября, в пресс-службе администрации Омска. После заключения комиссии, планируют начать строить новую подпорную конструкцию. По предварительным данным, во второй половине сентября.
В мэрии добавили что движений стен многоэтажки и трещин на доме не обнаружено. На месте работает организация, которая ежедневно мониторит состояние здания с помощью контрольных маячков.
Напомним, что в начале августа возле омской многоэтажки на 3-й Енисейской образовался внушительный провал. Жители опасаются, что дом может рухнуть. Ранее Город55 сообщал, что спустя месяц ремонт на участке так и не начался.